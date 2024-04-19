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Estetikte İstediği Sonuca Hiçbir Zaman Ulaşamayan Kuşum Aydın Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren'i Kıskandı

Estetikte İstediği Sonuca Hiçbir Zaman Ulaşamayan Kuşum Aydın Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren'i Kıskandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 16:23

Geçtiğimiz günlerde Estetik yaptıran ünlü erkekler furyasına Cenk Eren de katılmış ve yeni yüzüyle ilgi odağı olmuştu. Görenlerin tanıyamadığı Cenk Eren sadece dillere düşmekle kalmadı Kuşum Aydın tarafından resmen kıskanıldı!

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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur!

90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur!

Ünlüler ve yüzlerine uygulattıkları estetik işlemler ve operasyonlar günümüzün en büyük magazin malzemelerinden biri. Estetik ve dolgu furyasına erkeklerin de katılmasıyla iş tatsız bir boyut almaya başlamıştı zaten...

Ünlüler ve yüzlerine uygulattıkları estetik işlemler ve operasyonlar günümüzün en büyük magazin malzemelerinden biri. Estetik ve dolgu furyasına erkeklerin de katılmasıyla iş tatsız bir boyut almaya başlamıştı zaten...

Bu furyaya katılan isimlerden birisi de Cenk Eren olmuştu, yüz gerdirme ameliyatının ardından toparlanan isim son halini hemen sevenleriyle paylaşmış ve değişimiyle gündeme bomba gibi oturmuştu.

Bu furyaya katılan isimlerden birisi de Cenk Eren olmuştu, yüz gerdirme ameliyatının ardından toparlanan isim son halini hemen sevenleriyle paylaşmış ve değişimiyle gündeme bomba gibi oturmuştu.

Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmaya doyamayan Cenk Eren sık sık dillere düşüyor hepimizin bildiği gibi.

Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmaya doyamayan Cenk Eren sık sık dillere düşüyor hepimizin bildiği gibi.

Gündeme değişimiyle gelen isim bu sefer estetik işlemleriyle alay konusu olan Kuşum Aydın tarafından kıskanılmasıyla çok konuşuldu!

Gündeme değişimiyle gelen isim bu sefer estetik işlemleriyle alay konusu olan Kuşum Aydın tarafından kıskanılmasıyla çok konuşuldu!
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Kuşum Aydın yüzünü gerdiren Cenk Eren'in son hali için "Çok güzel olmuş, bayıldım. Cenk'in doktoruna gideceğim, kıskandım yani"dedi.

Kuşum Aydın yüzünü gerdiren Cenk Eren'in son hali için "Çok güzel olmuş, bayıldım. Cenk'in doktoruna gideceğim, kıskandım yani"dedi.

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