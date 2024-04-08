Değişimin de Böylesi: Estetik Modasına Uyup Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren Son Halini Paylaştı!
Değişimin de Böylesi: Estetik Modasına Uyup Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren Son Halini Paylaştı!
Geçtiğimiz günlerde estetik furyasına Cenk Eren'in de dahil olduğunu öğrenmiştik. Yüz gerdirme ameliyatının ardından toparlanan Cenk Eren, son halini paylaştı. Kimileri çok beğenirken, kimileri bambaşka bir adama döndüğünü savunup, bu hamlenin nedenini sorguladı!
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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren'i tanımayanınız yoktur!
Sık sık magazin gündemine oturmasa da paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman tüm gözleri üzerine toplayan Cenk Eren'den geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir hamle gelmişti hatırlarsanız. Fotoğraflarında yoğun bir filtre kullanan Cenk Eren, herkes gibi photoshop yaparak bu işi çözüyor sanıyorduk ki kendisi de estetik furyasına dahil olmaya karar verdi.
Cenk Eren de tıpkı meslektaşı Rafet El Roman, Mustafa Sandal, ve Gökhan Özen gibi yüzüne yaptırdığı işlemle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Fakat onunki şu ana kadar gördüklerimizden bir tık farklıydı. Cenk Eren, botoks, dolgu, lifting falan yaptırmadı ciddi ciddi yüz gerdirme ameliyatı oldu!
Hatta ardından daha da ilginç bir olay yaşandı! Yüz gerdirme ameliyatının ardından havaya girip "Ben Türkiye’nin George Clooney’siyim" diyen Cenk Eren dillere fena düşmüştü.
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Ameliyatın ardından toparlanıp kendine gelen Cenk Eren, geçtiğimiz saatlerde son halini "Zaman öpünce geçer mi?" notuyla paylaştı. Kafadan 15 yaş gençleşen Cenk Eren'in son hali kimileri tarafından çok beğenilse de yine ve yeniden büyük eleştiri topladı.
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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