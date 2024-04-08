Değişimin de Böylesi: Estetik Modasına Uyup Yüz Gerdirme Ameliyatı Olan Cenk Eren Son Halini Paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde estetik furyasına Cenk Eren'in de dahil olduğunu öğrenmiştik. Yüz gerdirme ameliyatının ardından toparlanan Cenk Eren, son halini paylaştı. Kimileri çok beğenirken, kimileri bambaşka bir adama döndüğünü savunup, bu hamlenin nedenini sorguladı!