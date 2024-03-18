Yüz Gerdirme Ameliyatıyla Bambaşka Birine Dönüşen Cenk Eren Kendisini Dünyaca Ünlü Oyuncuya Benzetti!

Estetik yaptırma kararı alan erkek ünlülerimizden biri olan Cenk Eren'in ameliyat sonrası fotoğrafı çok konuşulmuştu. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre, yüz gerdirme işlemi yaptıran Cenk Eren'in kendisini hangi dünyaca ünlü isme benzettiği de ortaya çıktı.