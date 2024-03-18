Yüz Gerdirme Ameliyatıyla Bambaşka Birine Dönüşen Cenk Eren Kendisini Dünyaca Ünlü Oyuncuya Benzetti!
Yüz Gerdirme Ameliyatıyla Bambaşka Birine Dönüşen Cenk Eren Kendisini Dünyaca Ünlü Oyuncuya Benzetti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Estetik yaptırma kararı alan erkek ünlülerimizden biri olan Cenk Eren'in ameliyat sonrası fotoğrafı çok konuşulmuştu. Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ'ın haberine göre, yüz gerdirme işlemi yaptıran Cenk Eren'in kendisini hangi dünyaca ünlü isme benzettiği de ortaya çıktı.
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Son dönemlerde estetik yaptırmak epey yaygınlaştı biliyorsunuz ki. Yaş yelpazesinin epey genişlediği işlemler ünlüler dünyasını da kasıp kavuruyor.
Kimileri küçük dokunuşlar yaptırırken kimileri de epey detaylı işlemler yaptırmak için bıçak altına yatıyor. Ünlü kadınların estetik yaptırdıktan sonra adeta bambaşka birilerine dönüştüklerine çok kez şahit olmuştuk.
Önü alınamaz bu akıma son dönemlerde erkekler de dahil olunca ortalık epey hareketlendi. Önce Rafet El Roman ardından Gökhan Özen ve Mustafa Sandal yüzlerine yaptırdıkları işlemlerle manşetlere bomba gibi düştü.
Erkeklerin estetik yaptırma furyasına katılan son isim ise Cenk Eren oldu. 90'lı yıllarda hayatıma giren ünlü şarkıcı bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu.
Bu sessizliğin nedeni de takipçileri tarafından epey merak edildi elbette. Son dönemlerde filtreli fotoğraflarla adından söz ettiren Cenk Eren "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notuyla ilk paylaşımını yaptı.
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Hürriyet'ten Mustafa Üstündağ, 58 yaşında yüz gerdirme işlemi yaptırarak estetikli ünlüler kervanına dahil olan ünlü şarkıcıyla iletişme geçmiş.
Sadece kadınların değil erkeklerin de küçük dokunuşlardan detaylı büyük ameliyatlara kadar olan müdahalelerde bulundurmaktan geri durmadığını belirten ünlü şarkıcı “Kendine güvenen, yakışan yaptırsın” ifadelerini kullanmış.
Yaptırdığı işlemlerden sonra epey eleştiri alan Cenk Eren, kendisine olan güvenini göstererek “Ben Türkiye’nin George Clooney’siyim” demesi de epey konuşuldu.
Hadi gelin, Cenk Eren'in kendisini dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'e benzetmesine gelen yorumlara bakalım:
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