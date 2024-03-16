Sürekli Merak Ediliyordu: Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Ayel ve Emir’in Odasını İlk Kez Gezdirdi!

İkiz oğullarını kucağına alan Yasemin ve İdo Tatlıses şu sıralar bebekleriyle yaptıkları paylaşımlarla gözlerimizden kalpler çıkarıyor. İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in odası uzun zamandır merak ediliyordu. Taze anne Yasemin ilk kez bebeklerinin odasını gezdirdi.