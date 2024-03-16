Sürekli Merak Ediliyordu: Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Ayel ve Emir’in Odasını İlk Kez Gezdirdi!
Sürekli Merak Ediliyordu: Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses, Ayel ve Emir’in Odasını İlk Kez Gezdirdi!
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2017 yılında ilişki yaşamaya başlayıp magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021'de de aşklarını nikahla taçlandırmıştı.
Ünlüler dünyasında parmakla gösterilen cinsten bir ilişki ve evlilik yürüten ikili sosyal medyada da yoğun ilgi görmeye başlamıştı.
Sevilen ikili bir gün "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" notuyla sevenlerini mutluluğa boğan bir paylaşım yapmıştı.
Hamileliğin inanılmaz yakıştığı Yasemin Tatlıses, bu dönemde sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yaparak gebeliğinin özel anlarını paylaşmıştı.
Babalarına anlamlı bir jest yapıp ikiz bebeklerine İbrahim ve Selim adlarını veren çift 22 Ocak Pazartesi günü oğullarını kucaklamanın heyecanını tatmıştı.
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Özel bir hastanede dünyaya gelen ikizlerden İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğu ve ameliyat edildiği haberi bizleri biraz korkutmuştu. Ama ilerleyen günlerde taburcu edilen minik bebek evine kavuşmuştu.
Bebişlerin yüzlerini göstermeden paylaştığı fotoğraflarıyla hepimizin gözlerinden kalpler çıkaran Yasemin Tatlıses'e en çok sorulan sorulardan biri de "ikizlerin odasını ne zaman göstereceksin?" olmuştu.
Daha önce takipçilerine verdiği sözü unutmayan çiçeği burnunda anne Yasemin, miniklerin odasını tüm detaylarıyla kameraya aldı.
İkizleri için fazlalıklardan uzak, epey ferah ve sade bir oda dizayn eden Yasemin Tatlıses ufaklıkların ayaklanınca oynayacağı oyun alanlarını da düşünmüş.
İdo ve Yasemin'in bebeklerinin odasına şöyle bir göz atmak isteyenleri de böyle alalım 👇
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Takipçilerin bir kısmından gelen "Odada neden dolap yok?" sorularını da es geçmeyen ünlü güzel buna da yanıt verdi.
Sıra geldi, oda turundan sonra uyku moduna geçen ikizleri yatırmaya! Taze baba İdo, kucağına aldığı Ayel'i pışpışladı.
Babadan sonra sıra geldi anneye. İdo Tatlıses'in güldüren paylaşımına bir de not düşen Yasemin'in de oğluna hikaye anlattı.
Hadi gelin, ilk kez gördüğümüz bebek odasına gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
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Peki siz odayı beğendiniz mi? Hadi yorumlarda buluşalım...
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