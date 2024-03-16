Kuru Otlar Üstüne'de İzinsiz Şarkı Kullanımı Krizi: Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e Özür Telefonu Geldi!
Kuru Otlar Üstüne'de İzinsiz Şarkı Kullanımı Krizi: Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e Özür Telefonu Geldi!
Kuru Otlar Üstüne filmiyle çok büyük başarılara imza atan Nuri Bilge Ceylan hakkında önemli bir detay ortaya çıkmıştı. Filmde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullandığı söylenen popüler yönetmenin şirketi, telif ihlali yüzünden ünlü şarkıcıdan özür diledi!
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Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi Uluslararası Film Akademi Ödülü kapsamında Türkiye'nin adayı olarak seçildi.
Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapım küresel çapta ses getirdi.
Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 29 Eylül 2023 tarihinde ülkemizde vizyona giren Kuru Otlar Üstüne hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla o dönemin en çok konulan yapımı oldu.
76. Cannes Film Festivali’nde hepimize gururlu anlar yaşatan başarılı oyuncumuz Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanarak göğsümüzü kabarttı.
Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenlik kariyerinin en çok izlenen filmi olan ödüllü yapımda Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' isimli şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.
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Epey dikkat çeken konu üzerine açıklama yapan Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü yönetmene dava açacağı düşünülen Ferhat Göçer'in şu açıklaması bu konudaki iddiaları güçlendirdi:
Ferhat Göçer bu açıklamadan sonra bir de Twitter hesabından paylaşım yapmıştı: 👇
Magazin dünyasında büyük tartışma yaratan izinsiz şarkı kullanımı konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nuri Bilge Ceylan'ın şirketi NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, Ferhat Göçer'i aradı.
Şarkının filmde izinsiz kullanılmasının gözden kaçan bir detay olduğunun altını çizen NBC Film Müdürü Barış Yıldırım, ünlü şarkıcıdan özür dileyerek Göçer'i Ceylan'ın bir sonraki filminin Cannes'daki galasına davet etti.
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MSG tarafından yapılan açıklamada Barış Şensoy ve Barış Yıldırım arasında geçen konuşma şu ifadelerle aktarıldı:
"Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz."
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