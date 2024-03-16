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Kuru Otlar Üstüne'de İzinsiz Şarkı Kullanımı Krizi: Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e Özür Telefonu Geldi!

Kuru Otlar Üstüne'de İzinsiz Şarkı Kullanımı Krizi: Nuri Bilge Ceylan'dan Ferhat Göçer'e Özür Telefonu Geldi!

Ferhat Göçer Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üzerine
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.03.2024 - 19:05

Kuru Otlar Üstüne filmiyle çok büyük başarılara imza atan Nuri Bilge Ceylan hakkında önemli bir detay ortaya çıkmıştı. Filmde Ferhat Göçer'in şarkısını izinsiz kullandığı söylenen popüler yönetmenin şirketi, telif ihlali yüzünden ünlü şarkıcıdan özür diledi!

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Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi Uluslararası Film Akademi Ödülü kapsamında Türkiye'nin adayı olarak seçildi.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmi Uluslararası Film Akademi Ödülü kapsamında Türkiye'nin adayı olarak seçildi.

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapım küresel çapta ses getirdi.

Başrollerini Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı yapım küresel çapta ses getirdi.

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 29 Eylül 2023 tarihinde ülkemizde vizyona giren Kuru Otlar Üstüne hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla o dönemin en çok konulan yapımı oldu.

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği, 29 Eylül 2023 tarihinde ülkemizde vizyona giren Kuru Otlar Üstüne hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla o dönemin en çok konulan yapımı oldu.

76. Cannes Film Festivali’nde hepimize gururlu anlar yaşatan başarılı oyuncumuz Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanarak göğsümüzü kabarttı.

76. Cannes Film Festivali’nde hepimize gururlu anlar yaşatan başarılı oyuncumuz Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenlik kariyerinin en çok izlenen filmi olan ödüllü yapımda Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' isimli şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenlik kariyerinin en çok izlenen filmi olan ödüllü yapımda Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' isimli şarkısının izinsiz kullanıldığı ortaya çıktı.
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Epey dikkat çeken konu üzerine açıklama yapan Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullanmıştı.

Epey dikkat çeken konu üzerine açıklama yapan Göçer, "Nuri Bilge Ceylan çok değerli bir yönetmen, onun filminde benim şarkımın kullanması beni çok mutlu eder, gururlandırır" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü yönetmene dava açacağı düşünülen Ferhat Göçer'in şu açıklaması bu konudaki iddiaları güçlendirdi:

Ünlü yönetmene dava açacağı düşünülen Ferhat Göçer'in şu açıklaması bu konudaki iddiaları güçlendirdi:

'Film çok güzel, benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak beş saniye de olsa, beş dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum.'

Ferhat Göçer bu açıklamadan sonra bir de Twitter hesabından paylaşım yapmıştı: 👇

Ferhat Göçer bu açıklamadan sonra bir de Twitter hesabından paylaşım yapmıştı: 👇

Magazin dünyasında büyük tartışma yaratan izinsiz şarkı kullanımı konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nuri Bilge Ceylan'ın şirketi NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, Ferhat Göçer'i aradı.

Magazin dünyasında büyük tartışma yaratan izinsiz şarkı kullanımı konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nuri Bilge Ceylan'ın şirketi NBC Film'in müdürü Barış Yıldırım, Ferhat Göçer'i aradı.

Yıldırım, 'Son Aşkım' adlı şarkısının filmde izin alınmadan kullanılması nedeniyle Göçer'i aramış ancak ünlü şarkıcının klip çekimi için yurt dışında olduğu için kendisine ulaşamadı.

Şarkının filmde izinsiz kullanılmasının gözden kaçan bir detay olduğunun altını çizen NBC Film Müdürü Barış Yıldırım, ünlü şarkıcıdan özür dileyerek Göçer'i Ceylan'ın bir sonraki filminin Cannes'daki galasına davet etti.

Şarkının filmde izinsiz kullanılmasının gözden kaçan bir detay olduğunun altını çizen NBC Film Müdürü Barış Yıldırım, ünlü şarkıcıdan özür dileyerek Göçer'i Ceylan'ın bir sonraki filminin Cannes'daki galasına davet etti.
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MSG tarafından yapılan açıklamada Barış Şensoy ve Barış Yıldırım arasında geçen konuşma şu ifadelerle aktarıldı:

MSG tarafından yapılan açıklamada Barış Şensoy ve Barış Yıldırım arasında geçen konuşma şu ifadelerle aktarıldı:

“Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Normalde aslında telifle ilgili şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz. Önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu, hoca da üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür de ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu.'

"Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz."

"Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze. Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz."

'Avukat, telefonda Göçer'den telif ihlali konusunda özür dileyerek 'Gözümüzden kaçmış. Nuri bey de çok üzüldü' dedi. 5 bin dolar telif ücretinin ödenmesi konusu ise şimdilik konuşulmadı.'

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