Hande Erçel'in Egzotik Çekiminden İdo'nun Babalığına 16 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Hande Erçel'in Egzotik Çekiminden İdo'nun Babalığına 16 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Güney Kore’de fırtınalar estiren Serenay Sarıkaya ülkeye dönüş yaptı.
İdo Tatlıses ikizlerine babalık mesaisinde.
Sanat işlerine merak salan Hande Erçel'den havalı filtreli ayna pozu.
Siyahlara bürünen Nazlı Sabancı makyaj için hazır ve nazır.
Kahküllü tarzıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay içimizden geçenleri söyledi.
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Hafta sonunu yeğeniyle geçiren İlayda Alişan, yüzünün tuvale çevirilmesine izin verdi.
Tatil yapmalara doyamayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla kayağa gitti
Evlilik hazırlılığı yapan Tolga Sarıtaş yurt dışı gezilerine devam ediyor.
Bugün menüsünde sushi koyan Merve Boluğur damağına şölen yaşattı.
Aslı Enver kedisinin uyumasına pek bir sevindi.
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Amerika’yı fetheden Danla Bilic elma kadın oldu.
Set sonu ayıcıklı poz veren Nilsu Berfin Aktaş'ın yüzünden yorgunluk akıyordu.
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