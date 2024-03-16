Hudutsuz Sevda'nın Asiye'si Esra Dermancıoğlu "Estetikli Ama Yeteneksiz" Oyunculara Gönderme Yaptı!
Hudutsuz Sevda'nın Asiye'si Esra Dermancıoğlu "Estetikli Ama Yeteneksiz" Oyunculara Gönderme Yaptı!
Birbirinden çılgın halleriyle gözleri üzerine çeken Esra Dermancıoğlu son paylaşımıyla gündeme damgasını vurdu. Estetik furyasına değinen Dermancıoğlu'nun 'estetik varsa yeteneğe gerek yok' diyerek bazı oyunculara ima yapması dikkatlerden kaçmadı!
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Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı unutulmaz dizide canlandırdığı "Mukaddes Yenge" karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Esra Dermancıoğlu son dönemlerin en çok konuşulan ünlülerinden.
Bir Küçük Gün Işığı dizisi final yaptıktan sonra bir süre ekranlarda göremediğimiz Dermancıoğlu, Hudutsuz Sevda dizisiyle televizyonlara geri döndü.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sıkça karşımıza çıkan ünlü oyuncunun bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve doğal halleri öne de öne çıkıyor.
Dermancıoğlu, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sıkça manşetlere taşınıyor desek yeridir.
Kendine özgü hal ve hareketlerini paylaştığı fotoğraf ve videolarla takipçilerine sunan ünlü isim gündeme dair ince değindirmeler de yapıyor.
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Mesela bunun en yakın örneklerinden birini anlatalım: Modacı Tanju Babacan'la buluşan Esra Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirerek yüz gerdirme operasyonlarını abartan ünlü isimleri fena tiye almıştı.
Dermancıoğlu'nun çorapla çektiği video sosyal medyada da çok konuşulmuştu. O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Magazin dünyasına damga vuran estetik olaylarıyla ilgili komik videolar çeken Esra Dermancıoğlu bu sefer de oyuncu olmak isteyen kadınlara seslendi.
Sektörde yaptırdıkları estetiklerle bambaşka birine dönüşen ancak oyunculuk yeteneği bulunmayan isimlerin bulunduğu gerçeğini "Yüze yüzde 100 estetik. Fazla yaratıcı olmak üzerine sakın yormayın." diyerek yüzümüze vurdu.
"Güzel, estetikli ve ince olduğunuz zaman zaten oyuncu olursunuz. Türkiye'de gerçek bu..."
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Sevda Demirel ise Esra Dermancıoğlu'nun bu açıklamaları üzerine sert tepki göstererek "Bu kadının güzel kadınlara karşı bir nefreti var" dedi.
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