Gizemli Aşıklar Milano Dönüşü Görüntülendi: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Uyumsuzluğu Dillere Fena Düştü!
Gizemli Aşıklar Milano Dönüşü Görüntülendi: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Uyumsuzluğu Dillere Fena Düştü!
Gizemli aşıklar Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Milano tatilinden döndü! Havaalanından ayrı gayrı çıkan çiftin beraber fotoğrafı sosyal medyayı ağaya kaldırdı!
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Oyunculuğu, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen Serenay Sarıkaya, özel hayatı magazin dünyası tarafından didik didik edilen isimlerden biliyorsunuz.
Bugüne dek adı birçok ünlü isimle anılan Serenay Sarıkaya deli dolu aşklar yaşadı. Her bir aşkın başlangıcı da finali de olay oldu...
Fakat son zamanlarda kendisinin gündeminde tek bir isim var, o da birkaç ay içerisinde büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı Mert Demir!
Şöyle kısa bir özet geçersek, her şey sık sık Mert Demir'in konserlerine gittiği ve yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm" şarkısındaki back vokal olduğu ortaya çıkınca başlamıştı!
Serenay Sarıkaya, "Ateşe Düştüm"deki back vokalin kendisine ait olduğunu kabul edip, bir de üstüne aşk iddiaları sorulunca "durun bakalım" cevabını verdiğinde ortalık iyice ayağa kalkmıştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber rol aldığı Aile dizisinin finalinin ardından Bali'ye giden Sarıkaya, döner dönmez soluğu Mert Demir'in konserinde almış, hatta ikili afişe olmamak için sanatçı kapısından gizli saklı çıkmıştı.
Ardından, sosyal medyada birbirlerinin paylaşımlarının altına yorumlar bırakan ve beğenisini eksik etmeyen çift, kur yapıp cilveleşmeye devam etse de hiçbir zaman çıkıp "evet beraberiz" açıklamasında bulunmadı.
Konser fotoğrafları ve videoları dışında gizemli aşıkları beraber görmek nasip olmamıştı. Ta ki Sarıkaya ve Demir'in beraber tatile çıktıkları haberi hızla yayılana ve ayrı gayrı da olsa havaalanında görüntülenene kadar...
Önce, Mert Demir'le görüntü vermemeye yemin eden ve önden çıkış yapan Serenay Sarıkaya muhabirlerle konuştu. Aşkı yine açıkça kabul etmeyen Sarıkaya, muhabirleri üstü kapalı cümlelerle geçiştirerek evinin yolunu tuttu.
Hemen arkasından Mert Demir gözüktü. Ağzını bıçak açmayan Mert Demir, kendini "benim yolum da uzun" diyerek meseleden hemencecik sıyırdı.
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Derken nihayet Serenay Sarıkaya'yı ve Mert Demir'i yan yana görebildik. Gossippasta'nın kamerasına yakalanan çifti beraber görenler, fırsat bu fırsat hemen yorumlara koştu tabii.
Genelin yakıştırdığı düşünülen Sarıkaya ve Demir'e resmen yorum yağdı... İkilinin uyumsuzluğu da Serenay Sarıkaya'nın erkek seçimi de dillere düştü, ikilinin aşkı büyük mercek altına alındı!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!
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