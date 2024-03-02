Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir Sahnesinden Gizlice Kaçış Planları "Bu Kadar Gizem Neden?" Diye Sorgulattı
Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir Sahnesinden Gizlice Kaçış Planları "Bu Kadar Gizem Neden?" Diye Sorgulattı
Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir'le birlikte görüntülenmemek için kullandığı kaçış planının ayrıntıları ortaya çıktı. Sarıkaya'nın detaylı planları 'bu kadar gizeme ne gerek vardı?' diye sorgulattı.
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Rol aldığı her yapımda adeta devleşen Serenay Sarıkaya magazin dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Son olarak Aile dizisinde rol alan ve Devin'in yaşadığı her duyguyu iliklerimize kadar hissettiren Serenay Sarıkaya, dizi bittikten sonra tatile çıkmıştı hatırlarsanız.
Hatta Sarıkaya tatil pozlarıyla ortalığı aleve vermişti desek yalan olmaz.
Ünlü oyuncunun bir de aşk hayatı var ki... Sarıkaya'nın özellikle de son dönemlerdeki çalkantılı aşk hayatına yetişmek mümkün değil.
Hatırlarsanız ikilinin arasındaki aşk iddiaları ilk olarak Demir'in "Ateşe Düştüm" parçası ile başlamıştı. Hatta şarkının vokalini yapan kişinin Sarıkaya olduğu bile iddia edilmiş ve ünlü oyuncu da iddiaları kabul etmişti.
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Dizi sonrası tatilin keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde tatilini bitirip Türkiye sınırlarına girdi ve koşa koşa soluğu sevgilisi Mert Demir'in yanında aldı.
Geçtiğimiz saatlerde sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Serenay Sarıkaya'nın mekandan gizlice çıkmak için yaptığı planların ayrıntıları gündeme geldi.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Serenay Sarıkaya, sanatçı kapısı olarak da bilinen kapıdan gizlice mekana giriş yaptı. Sahne bittiğinde ise Sarıkaya, masasına yakın bir noktada bulunan koruma görevlisine talimat vererek muhabirlerin dikkatini dağıtmak için şoförünü önden gönderdi.
Daha sonra Mert Demir'in kulisine geçen Sarıkaya, sevgilisi ile yeniden sanatçı kapısından gizlice çıktı. Yine Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Sarıkaya ve Mert Demir'in kameralara yakalanmıyor olma nedeninin Sarıkaya’nın, Boğaz’daki korunaklı evinde buluşmaları olduğu iddia edildi.
Biz ünlü ikilinin neden bu kadar gizlendiğine pek anlam veremedik açıkçası. Sizce Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in gizli kapaklı görüşme nedenleri ne olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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