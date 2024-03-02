Aşk Şimdiden Yaramış: Hadise'nin Kırmızılar İçerisindeki Alev Ateş Dans Şovu da Çocuk İtirafı da Olay Oldu!

Etiler'de bir mekanda kendinden yaşça küçük Ayaydın şirketlerinin veliahtıyla fazla samimi bir şekilde görüntülen Hadise'ye aşk şimdiden yaramış gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının kırmızılar içerisindeki dans şovu ve sahnede 'çocuk istiyorum' açıklaması olay oldu!