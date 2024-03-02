Aşk Şimdiden Yaramış: Hadise'nin Kırmızılar İçerisindeki Alev Ateş Dans Şovu da Çocuk İtirafı da Olay Oldu!
Aşk Şimdiden Yaramış: Hadise'nin Kırmızılar İçerisindeki Alev Ateş Dans Şovu da Çocuk İtirafı da Olay Oldu!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, hem şarkıları hem konserleri hem de dansları ile isminden sıkça söz ettiriyor biliyorsunuz ki.
Her konseri ve her dans performansı olay olan Hadise, cesur Instagram pozlarıyla da magazin gündeminde sık sık konuşulan ünlülerden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki artık dişil enerji dendiğinde akıllara ilk olarak Hadise geliyor. Ünlü şarkıcı güzelliği ve seksi dansları ile herkesi büyülemeyi başarıyor.
Kariyerindeki başarıya söyleyecek sözümüz olmasa da ünlü şarkıcının aşkta bir türlü yüzünün gülmediğini mutlaka biliyorsunuzdur.
Kısa süren evliliğinden sonra her aşk iddiasını yalanlayan Hadise'nin tam aşka küsmüş olduğunu düşünmeye başlayacaktık ki...
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ünlü bir iş insanıyla sarmaş dolaş görüntülendi!
Hadise o görüntülerden sonraki ilk sahnesinde kırmızılara büründü. Biz de ünlü şarkıcıya aşk şimdiden yaramış diye düşünmeden edemedik.
Hadise'nin dans performanslarını sık sık konuşsak da ünlü şarkıcı son konserinde yine harikalar yarattı desek yeri.
İşte Hadise'nin dans performansı 👇🏻
Hatta Hadise, sahneye aldığı minik misafirinin ailesiyle konuşurken "darısı başıma" diyerek çocuk istediğinin sinyallerini de vermiş oldu.
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İşte o anlar 👇🏻
Sizce Hadise'nin "çocuk istiyorum" itirafı yeni bir yuva kuracağının sinyalleri olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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