İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten "Dizi Uyarlama" Diyen Meltem Cumbul'a İmalı Gönderme Geldi!

Son dönemlerin en popüler yapımlarından biri olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin başrollerinde Şener Şen ve Meltem Cumbul'un yer aldığı Gönül Yarası filmi ile olan benzerliği dikkat çekmişti. İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten Meltem Cumbul'a imalı gönderme geldi!