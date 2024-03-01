İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten "Dizi Uyarlama" Diyen Meltem Cumbul'a İmalı Gönderme Geldi!
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten "Dizi Uyarlama" Diyen Meltem Cumbul'a İmalı Gönderme Geldi!
Son dönemlerin en popüler yapımlarından biri olan Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri dizisinin başrollerinde Şener Şen ve Meltem Cumbul'un yer aldığı Gönül Yarası filmi ile olan benzerliği dikkat çekmişti. İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'ten Meltem Cumbul'a imalı gönderme geldi!
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"İnci Taneleri" hem pavyon sahneleri hem de Dilber karakteri ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri biliyorsunuz ki.
İnci Taneleri, yayınlandığı günden beri birçok tartışmanın fitilini ateşlemek ile kalmamış birçok taraftan da büyük eleştiriler almıştı.
Özellikle pavyon ve Dilber'in dans sahneleri sosyal medyada çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
Daha sonra ise bambaşka bir iddia ortaya atılmış ve Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri" dizisinin Yavuz Turgul imzalı "Gönül Yarası" filmi ile benzer olduğu söylenmişti.
Meltem Cumbul'un da İnci Taneleri dizisini kendisinin başrolünde yer aldığı Gönül Yarası filmine benzetmesi ortalığı iyice karıştırmıştı hatırlarsanız.
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Bugün ise İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in dizi hakkında yaptığı yorumlar kafaları karıştırdı. Hatta Ergeç'in açıklamalarının Meltem Cumbul'a gönderme olduğu iddia edildi.
Ergeç, "Sinemada orijinal hikaye yoktur. Çok zorlarsanız her şeyi her şeye benzetirsiniz" diyerek İnci Taneleri hakkında çıkan uyarlama iddialarını da yanıtlamış oldu.
Siz Selma Ergeç'in açıklamalarına hak veriyor musunuz yoksa İnci Taneleri Gönül Yarası'na benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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