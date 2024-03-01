Erillik Konsepti İyi Ses Getiren Kerimcan Durmaz'ın Son Pozları "Rol Yapmayı Ne Zaman Bırakacaksın" Dedirtti
Erillik Konsepti İyi Ses Getiren Kerimcan Durmaz'ın Son Pozları "Rol Yapmayı Ne Zaman Bırakacaksın" Dedirtti
Son zamanlarda eril enerji ataklarıyla kafaları biraz karıştıran Kerimcan Durmaz, annesinin sözünden gitmeye devam ediyor biliyorsunuz ki. Dönüşümü günden güne bambaşka bir hal alan Durmaz'ın son pozları artık 'bu erillik olayını biraz abartmadın mı?' dedirtti.
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Kerimcan Durmaz şüphesiz ki bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri. Durmaz, son dönemlerde kaostan ve gündemden uzak kalmayı tercih etmişti biliyorsunuz ki.
Uzaklığa daha fazla dayanamayan Kerimcan Durmaz şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte YouTube'a geri döndü!
Hatırlar mısınız bilmiyoruz ama geçtiğimiz aylarda Kerimcan Durmaz'ın Samet Liçina ile birlikte çektiği videoda yaptığı maço takliti gündem olmuştu. Hatta Durmaz, eril enerjisi ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Başlarda herkes "Acaba dalga mı geçiyor?" diye düşünse de Kerimcan Durmaz'ın giyiminden konuşmasına her şeyinin değişmesi kafaları biraz karıştırmıştı.
İlk maço taklidinden bu yana Durmaz'ın eril atakları arttıkça arttı. Ünlü isim sakal bıraktı, tespih çekti hatta dudak dolgularını bile eritti. Ancak daha kimse "gerçekten böyle mi yoksa rol mu yapıyor" sorusuna cevap bulamadı.
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Geçtiğimiz saatlerde Kerimcan Durmaz'dan elinde tespihi ile yeni eril enerjili pozlar geldi.
Başta bu pozlar çok tutsa da artık kabak tadı vermeye başlamış olacak ki Durmaz'a sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi.
Hatta Kerimcan Durmaz'ın rol yaptığını düşünenler bile oldu. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Kerimcan Durmaz'ın eril konseptinin gerçek olduğunu düşünüyor musunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım👇🏻
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