Erillik Konsepti İyi Ses Getiren Kerimcan Durmaz'ın Son Pozları "Rol Yapmayı Ne Zaman Bırakacaksın" Dedirtti

Son zamanlarda eril enerji ataklarıyla kafaları biraz karıştıran Kerimcan Durmaz, annesinin sözünden gitmeye devam ediyor biliyorsunuz ki. Dönüşümü günden güne bambaşka bir hal alan Durmaz'ın son pozları artık 'bu erillik olayını biraz abartmadın mı?' dedirtti.