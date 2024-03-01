Pişti Olan Söylemezsem Olmaz Sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nu Arto Fena Tiye Aldı!
Pişti Olan Söylemezsem Olmaz Sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nu Arto Fena Tiye Aldı!
Söylemezsem Olmaz'da Yağmur Çevik ile Hande Sarıoğlu aynı tarz giyinip pişti olunca Arto ünlü isimleri diline fena doladı.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Sunucu değişikliğiyle meşhur olan Söylemezsem Olmaz masasının geçtiğimiz haftalarda değiştiğine de mutlaka denk gelmişsinizdir.
Kısmetse Olur'la tanıdığımız Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan'ın sunduğu programda büyük bir değişikliğe gidilmiş ve programın sunucu koltuğuna son olarak görevine geri dönen Arto, magazinin nabzını tutan @blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik ve spor spikeri Hande Sarıoğlu gelmişti.
Yeni masa seyirciler tarafından çok sevilmiş olsa da Söylemezsem Olmaz'ın ilk haftaları biraz olaylı geçmişti hatırlarsanız. Hatta Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik daha ikinci günden tabiri caizse birbirine girmişti.
Bugün Söylemezsem Olmaz'ın yeni bölümüne Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'in pişti olması damga vurdu.
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Arto ise ikilinin pişti olmasını diline doladı desek yeri. Hatta Arto'nun "Çok söyledim aynı pazardan giyinmeyin diye!" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte o anlar 👇🏻
Siz Arto'nun biraz iğneleyici biraz mizahi açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Had, yorumlarda buluşalım!
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