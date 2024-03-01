Filtreyi Arşa Çıkartınca Barbie'nin Ken'ine Benzetilen Fatih Ürek Kendi Pozlarını Tiye Aldı!
Filtreyi Arşa Çıkartınca Barbie'nin Ken'ine Benzetilen Fatih Ürek Kendi Pozlarını Tiye Aldı!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, filtre olayını biraz abartınca bambaşka birine dönüştü. Kendi filtreli fotoğrafını tiye alan Ürek, güldürdü.
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ürek, herkesin diline dolanan şarkılarının yanı sıra açıklamaları ve değişimleri ile magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki Fatih Ürek yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Bunun üstüne bir de filtre kullanmayı alışkanlık haline getiren Ürek'in pozlarında ünlü şarkıcıyı tanımak neredeyse imkansız hale geldi.
Hatırlarsanız Fatih Ürek dün paylaştığı fotoğraflarda filtreyi biraz abartınca Barbie'nin Ken'ine benzetildi.
İşte o poz 👇🏻 Ürek'in son pozundaki filtre dozu sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Sosyal medya kullanıcılarından Ürek'in hem şaşı çıkmasına...
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Hem de filtresine birçok yorum geldi!
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek ise kendi filtreli pozlarını tiye alarak "🤪🤪🤪 bu da kim tanımıyorum…." yorumuyla güldürdü!
Siz Fatih Ürek'in filtreli pozu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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