Hesabında Sürekli Çocuklarını Paylaşan Özlem Öz'ün Etkileşim Sevdası "Çocuklar Olmasa Ne Yapacaktın?" Dedirtti
Hesabında Sürekli Çocuklarını Paylaşan Özlem Öz'ün Etkileşim Sevdası "Çocuklar Olmasa Ne Yapacaktın?" Dedirtti
Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özlem Öz'ün hesabında sürekli çocuklarını paylaşmasına takipçileri en sonunda isyan etti.
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Dilan Polat davasından sonra mercek altına alınan sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuşsunuzdur.
Lüks yaşantıları ile dikkat çeken Tayyargiller, soruşturmaya dahil edilmelerine rağmen sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etmişlerdi.
Çiftin yaşantısına da paylaşımlarına da gelen eleştirilere mutlaka denk gelmişsinizdir. Özellikle de Özlem Öz'ün sosyal medya paylaşımları sık sık magazin gündeminde konuşuluyor.
Biliyorsunuz ki 3 kız çocuğu olan çift şimdilerde dördüncü çocuklarını bekliyor. Hatta denk geldiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür, Özlem Öz sık sık hamileliğini sosyal medyada paylaşarak hesabını gizliye alacağını söylüyor ve hesabının reklamını yapıyor.
Özlem Öz'ün hamilelik döneminde Tayyargiller sürekli olarak bebekleri üzerinden prim kastıkları nedeniyle eleştirilmişlerdi. Ancak Özlem Öz, tüm eleştirilere rağmen gebelik paylaşımlarından hiçbir zaman vazgeçmemiş ve bebeğinin cinsiyetini öğreneceği günde bile sosyal medya kullanıcılarının kendisini takip etmesini istemişti.
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Özlem Öz, geçtiğimiz günlerde de doğmamış bebeğine Instagram hesabı açarak yine "beni takip edin" çağrısında bulunmuştu.
Ünlü fenomen bu sefer de kızının fotoğrafını "Kim bal yanaklardan bir ısırık almak ister teyzeleyyiiii🥰🤍" notuyla paylaştı.
Özlem Öz'ün etkileşim sevdası en sonunda takipçilerini çileden çıkardı ve "çocukların olmasa ne paylaşacaktın?" yorumlarının ardı arkası kesilmedi. Gelin, Öz'ün son postuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Özlem Öz'ün çocuklarını paylaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım👇🏻
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