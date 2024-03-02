Mert Sarıç Aynı Sahneyi Paylaştığı Ebru Polat’a Kendisinin Elini Sıkmadığı Gerekçesiyle Sert Çıkıştı!
Mert Sarıç Aynı Sahneyi Paylaştığı Ebru Polat’a Kendisinin Elini Sıkmadığı Gerekçesiyle Sert Çıkıştı!
Mert Sarıç aynı sahneyi paylaştığı Ebru Polat’a kendisinin elini sıkmadığı gerekçesiyle sert çıkıştı!
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Sosyal medya fenomeni Mert Sarıç'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. 2020 yılında TikTok platformunda videolar çekmeye başlayan ünlü fenomen, komik tiplemeleri ile geniş bir takipçi kitlesine sahip.
Çeşitli karakter tiplemeleri ile tanınan ve geçtiğimiz günlerde Ebru Polat ile aynı sahneyi paylaşan Sarıç, Polat hakkındaki iddiaları ile gündeme geldi.
Ebru Polat'ın sahne kulisine kendisiyle selamlaşmadığını söyleyen Sarıç, "Burama dert oldu. Tam çıkışta Ebru Yolat mı... Her neyse bilmiyorum." diyerek açtı ağzını yumdu gözünü.
Mert Sarıç, aynı sahneyi paylaşacağı için Ebru Polat'ın elini sıkmak istediğini ancak Ebru Polat'ın kendisinin elini sıkmadığını anlattı.
Polat'ın tavrına bozulduğunu açıklayan Sarıç "Ya bu üstten bakış ne? Sen Allah mısın? Sahneyi paylaştık az önce. Her neyse... Efendiliğimi koruyorum." diyerek sert çıkıştı.
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İşte o anlar 👇🏻
Siz Ebru Polat'ın tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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