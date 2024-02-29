Serenay Sarıkaya Türkiye'ye Döner Dönmez Soluğu Sevgilisi Mert Demir'in Konserinde Almış!
Serenay Sarıkaya Türkiye'ye Döner Dönmez Soluğu Sevgilisi Mert Demir'in Konserinde Almış!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kafa dinlemek için yalnız başına çıktığı Bali tatilindeki pozlarıyla hepimizi mest etmişti. Tatilini sonlandıran ünlü oyuncu, İstanbul'a döner dönmez soluğu sevgili oldukları haberleri çıkan Mert Demir'in konserinde aldı. İkilinin ayrılık iddiaları gündemde dolaşırken, bu hamle yalanlama olarak kabul edildi.
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin final yapması ile birlikte kendini tatillere attı.
Sarıkaya hakkında magazin dünyasında sık sık farklı haberler, farklı iddialar duyuyoruz.
Aranızda duymayanlarınız varsa diye yeniden hatırlatmak isteriz, ünlü oyuncunun kariyer değişimi yaparak şarkıcı olacağı iddia edilmişti.
Son olarak Aile dizisinde de defalarca kez elinde mikrofonla görmüştük Serenay Sarıkaya'yı.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi kendisine gelen albüm teklifine sıcak bakmaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın, önce single ardından 12 şarkılık bir albüm çıkartacağı söylenmişti.
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Müzik kariyerine kendi kendine içli içli söylediği sırada profesyonel diyebileceğimiz ilk adımı attığı nokta Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı olmuştu.
Tabii bu müzik çalışması beraberinde yeni bir aşk dedikodusunun da fitilini ateşlemişti.
Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında sorulan soruları sürekli geçiştirse de sevgili olduklarını düşündüğümüz çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.
Hatta yine magazin yorumcularının iddialarına göre Cem Yılmaz bu haberi duyup elinde çiçeklerle Serenay Sarıkaya'nın kapısına gitmişti.
Bizim ayrıldı sandığımız çiftimiz belli ki yeniden barışmış!
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İstanbul'da bir mekanda sahne alan Mert Demir'i Serenay Sarıkaya yalnız bırakmamış.
Konserin sonuna kadar eğlendiği anlarla kameralara yansıyan Serenay Sarıkaya, çıkışta gizlice kaçabilmek için çok uğraşmış.
İşte şarkılara eşlik ettiği o anlar Pop Bizde sayfası tarafından paylaşıldı. 👇🏻
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