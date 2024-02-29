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Serenay Sarıkaya Türkiye'ye Döner Dönmez Soluğu Sevgilisi Mert Demir'in Konserinde Almış!

Serenay Sarıkaya Türkiye'ye Döner Dönmez Soluğu Sevgilisi Mert Demir'in Konserinde Almış!

GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 11:22

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kafa dinlemek için yalnız başına çıktığı Bali tatilindeki pozlarıyla hepimizi mest etmişti. Tatilini sonlandıran ünlü oyuncu, İstanbul'a döner dönmez soluğu sevgili oldukları haberleri çıkan Mert Demir'in konserinde aldı. İkilinin ayrılık iddiaları gündemde dolaşırken, bu hamle yalanlama olarak kabul edildi.

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin final yapması ile birlikte kendini tatillere attı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin final yapması ile birlikte kendini tatillere attı.

Geçtiğimiz hafta tek başına kafa dinlemek için Bali'ye giden ve kışın ortasında yaz yaşayan Sarıkaya, tatil pozlarını da bizimle paylaşmayı unutmamıştı.

Sarıkaya hakkında magazin dünyasında sık sık farklı haberler, farklı iddialar duyuyoruz.

Sarıkaya hakkında magazin dünyasında sık sık farklı haberler, farklı iddialar duyuyoruz.

Bu da gayet doğal aslında. Yıllardır ekran önünde olan ve hatta ekran önünde büyüyen bir oyuncunun özel hayatının merak edilmesi işten bile değil. Sosyal medya ve magazin sağ olsun yakından takipteyiz Sarıkaya'yı.

Aranızda duymayanlarınız varsa diye yeniden hatırlatmak isteriz, ünlü oyuncunun kariyer değişimi yaparak şarkıcı olacağı iddia edilmişti.

Aranızda duymayanlarınız varsa diye yeniden hatırlatmak isteriz, ünlü oyuncunun kariyer değişimi yaparak şarkıcı olacağı iddia edilmişti.

Serenay Sarıkaya'yı takip etmiyorsanız bile biliyorsunuzdur, kendisi mikrofon görünce dayanamıyor. Yıllardır her dizisinde, katıldığı her programda ve artık sosyal medyada şarkı söyleyen Serenay Sarıkaya, bunu bir tutku haline getirdi.

Son olarak Aile dizisinde de defalarca kez elinde mikrofonla görmüştük Serenay Sarıkaya'yı.

Son olarak Aile dizisinde de defalarca kez elinde mikrofonla görmüştük Serenay Sarıkaya'yı.

Arabesk şarkıların kraliçesi haline gelen ünlü oyuncunun ufak bir kariyer değişimi yaparak şarkıcılığa adım atacağını duymuştuk. Söylenenlere göre yeni bir dizi projesine başlamadan önce dinlenmek istiyormuş. Ancak bu süreçte boş da durmayacakmış.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kendisine gelen albüm teklifine sıcak bakmaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın, önce single ardından 12 şarkılık bir albüm çıkartacağı söylenmişti.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kendisine gelen albüm teklifine sıcak bakmaya başlayan Serenay Sarıkaya'nın, önce single ardından 12 şarkılık bir albüm çıkartacağı söylenmişti.

Ünlü oyuncu konu hakkında bir doğrulama yapmasa da, albüm çıkartacağını yalanlamamıştı.

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Müzik kariyerine kendi kendine içli içli söylediği sırada profesyonel diyebileceğimiz ilk adımı attığı nokta Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı olmuştu.

Müzik kariyerine kendi kendine içli içli söylediği sırada profesyonel diyebileceğimiz ilk adımı attığı nokta Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısı olmuştu.

Dizilerde seslendirdiği şarkılar bir kenara dursun, Mert Demir'in listeleri kasıp kavuran Ateşe Düştüm şarkısının arkasında vokal yapan kadının Serenay Sarıkaya olduğunu öğrenmiştik. Uzun bir süre 'kim bu?' diye düşünsek de, Sarıkaya sonunda gerçeği açıklamış ve 'bendim' demişti.

Tabii bu müzik çalışması beraberinde yeni bir aşk dedikodusunun da fitilini ateşlemişti.

Tabii bu müzik çalışması beraberinde yeni bir aşk dedikodusunun da fitilini ateşlemişti.

Vokal olduğunu itiraf eden Serenay Sarıkaya, aşk iddiaları için 'Durun bir bakalım.' cevabını vermiş yani reddetmemişti. Mert Demir ise kendisine sorulan aşk sorularını geçiştirmekte bulmuştu çözümü.

Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında sorulan soruları sürekli geçiştirse de sevgili olduklarını düşündüğümüz çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Mert Demir, Serenay Sarıkaya hakkında sorulan soruları sürekli geçiştirse de sevgili olduklarını düşündüğümüz çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Bu iddiaları tetikleyen de konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım' ifadelerine yer veren Mert Demir olmuştu. İkilinin ilişkisinin bittiği magazin gündeminde şaşkınlık yaratmıştı.

Hatta yine magazin yorumcularının iddialarına göre Cem Yılmaz bu haberi duyup elinde çiçeklerle Serenay Sarıkaya'nın kapısına gitmişti.

Hatta yine magazin yorumcularının iddialarına göre Cem Yılmaz bu haberi duyup elinde çiçeklerle Serenay Sarıkaya'nın kapısına gitmişti.

Ancak işlerin tam olarak öyle olmadığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Cem Yılmaz gizemli sevgilisinin yalnızca topuklu ayakkabısını paylaşmış ve yanında olduğunu söylemişti. Serenay Sarıkaya ise o sırada Bali'deydi.

Bizim ayrıldı sandığımız çiftimiz belli ki yeniden barışmış!

Bizim ayrıldı sandığımız çiftimiz belli ki yeniden barışmış!

Türkiye sınırlarına giren Serenay Sarıkaya koşa koşa soluğu sevgilisi Mert Demir'in yanında almış.

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İstanbul'da bir mekanda sahne alan Mert Demir'i Serenay Sarıkaya yalnız bırakmamış.

İstanbul'da bir mekanda sahne alan Mert Demir'i Serenay Sarıkaya yalnız bırakmamış.

Önce sevgilisine haber vermeden kulise gelip sürpriz yapmış, ardından da tüm konseri sahneye yakın bir yerden eğlenerek izlemiş.

Konserin sonuna kadar eğlendiği anlarla kameralara yansıyan Serenay Sarıkaya, çıkışta gizlice kaçabilmek için çok uğraşmış.

Konserin sonuna kadar eğlendiği anlarla kameralara yansıyan Serenay Sarıkaya, çıkışta gizlice kaçabilmek için çok uğraşmış.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre çıkışta gazetecilerin beklediğini öğrenen Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile birlikte mekandan ayrılmak için epey uğraşmış. Çözümü ise otoparkın mal kabul kapısından çıkıp araca binmekte bulmuşlar. Mert Demir'le mekandan ayrılan Sarıkaya, kendi aracını evine yollamış.

İşte şarkılara eşlik ettiği o anlar Pop Bizde sayfası tarafından paylaşıldı. 👇🏻

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