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Ali Atay'dan Sonra Hazal Kaya da İlk Görüşte Mecnun'unu Bulduğunu Söyleyerek Romantiklik Yarışına Katıldı

Ali Atay'dan Sonra Hazal Kaya da İlk Görüşte Mecnun'unu Bulduğunu Söyleyerek Romantiklik Yarışına Katıldı

Hazal Kaya Ali Atay
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 09:25

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti iki çocuklu mutlu bir yuvanın içinde bildiğiniz gibi. Hatta çocuklardan sonra çiftin reklam anlaşmaları da bir o kadar değişmiş ve dikkat çekmişti. Yüzü oldukları markanın etkinliğine katılan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti yine oldukça tatlı görüntüler verirken, Hazal Kaya'ın eşiyle romantiklik yarışına girecek 'Mecnun' açıklaması derin bir iç çektirdi.

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Ünlü oyuncularımız Hazal Kaya ve Ali Atay, yıllardır herkesin imrendiği ve dolu gözlerle baktığı cinsten bir ilişki yaşıyor.

Ünlü oyuncularımız Hazal Kaya ve Ali Atay, yıllardır herkesin imrendiği ve dolu gözlerle baktığı cinsten bir ilişki yaşıyor.

2016 yılında tanıştıkları bir ortamda başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşürken, başlarda gözlerden ırak yaşadıkları bu aşkı herkese göstermeye başlamışlardı. Skandallardan uzak, sevgi dolu ve herkesin beğenisini toplayan çift 8 yıldır dolu dizgin aşklarını yaşamaya devam ediyor.

İlişkilerine yalnızca bakmakla bile hayran kaldığımız ikili 2018 yılında nişanlanmış ve 2019 yılında efsane bir düğün organizasyonu ile evlenmişti.

İlişkilerine yalnızca bakmakla bile hayran kaldığımız ikili 2018 yılında nişanlanmış ve 2019 yılında efsane bir düğün organizasyonu ile evlenmişti.

Ünlüler geçidi demenin bile az kalacağı düğün töreninde yaşadıkları eğlence görenlere 'keşke orada olsaydım' dedirtmişti. Sosyal medya ve magazin dünyası çok uzun süre Hazal Kaya ve Ali Atay'ın düğününü konuştu.

Evliliklerinin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çiftimiz, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya ile kavuşmuştu.

Evliliklerinin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çiftimiz, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya ile kavuşmuştu.

Fikret Ali'nin babası Ali Atay'a olan benzerliği bizi hala her gördüğümüzde şaşkına çevirse de, bir yaşına basan ve yüzünü ilk kez gördüğümüz Leyla Süreyya'nın da abisinden eksik kalır bir yanı yoktu.

Hem annesi Hazal Kaya'yı hem de babası Ali Atay'ı andıran Leyla Süreyya, güzelliğiyle herkesi etkiledi tabii ki.

Hem annesi Hazal Kaya'yı hem de babası Ali Atay'ı andıran Leyla Süreyya, güzelliğiyle herkesi etkiledi tabii ki.

Ali Atay'ın profilinde pek bir şey göremesek de Hazal Kaya'dan aile tablolarını görüyoruz sık sık.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ali Atay, eşi Hazal Kaya'dan bahsederken "Ben Leyla'mı buldum" diyerek izleyen herkesi olduğu yerde eritmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ali Atay, eşi Hazal Kaya'dan bahsederken "Ben Leyla'mı buldum" diyerek izleyen herkesi olduğu yerde eritmişti.

Eşi Hazal Kaya'dan bahsederken Leyla'sını bulduğunu söyleyen Ali Atay, anlattıklarıyla hepimizi çok etkilemişti. 

'Buldum yüzde yüz. Bundan sonrası için ne olur? Ben şu an ile ilgilenen biriyim ama Leyla’mı gerçekten buldum. Kavgalar dövüşler, birbirimizi hırpalamalar, bir kitap okursun hani paramparça edersin ya kitabı, biz gerçekten birbirimize öyle davranıyoruz, şefkat de var hırçınlık da… Böyle olunca çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratıyorsun öyle bir an geliyor ki benim burada durmamım bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle… Kaza kaza bir maden işçisi gibi, o ilişkinin içindeki dürüstlüğü arayıp bulana kadar birbirini hırpalıyorsun, o süreçleri atlattık biz mesela… Bunu konuşuyoruz da; artık diyorsun ki karanlık tarafıyla da Leyla, aydınlık tarafıyla da Leyla, benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum…'

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Eşinin bu romantik çıkışına karşın bir atak da Hazal Kaya'dan geldi. Romantiklik yarışında birbirlerini asla yalnız bırakmıyorlar belli ki...

Eşinin bu romantik çıkışına karşın bir atak da Hazal Kaya'dan geldi. Romantiklik yarışında birbirlerini asla yalnız bırakmıyorlar belli ki...

Geçtiğimiz haftalarda söylemiştik, Ali Atay ve Hazal Kaya hatırı sayılır bir ücret karşılığında bir markayla reklam anlaşması sağlamıştı. 10 milyon TL'ye anlaştıkları bebek markasının dün akşam ürün lansmanında Ali Atay ve Hazal Kaya da yerini aldı.

Ali Atay'ın "Leyla" açıklaması sonrası Hazal Kaya'ya da "Siz Mecnun'unuzu buldunuz mu?" diye soruluyor. Hazal Kaya ise tanıştıkları evde kına gecesi yaptığını söyleyerek "İlk günden buldum" cevabını veriyor.

Ali Atay'ın "Leyla" açıklaması sonrası Hazal Kaya'ya da "Siz Mecnun'unuzu buldunuz mu?" diye soruluyor. Hazal Kaya ise tanıştıkları evde kına gecesi yaptığını söyleyerek "İlk günden buldum" cevabını veriyor.

'İlk günden buldum. Senaryo toplantısı diye girdiğim evde kına gecesi yapıp, konuyu kapattım. Yani ilk günden beri bulduğuma eminim.'

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