Ali Atay'dan Sonra Hazal Kaya da İlk Görüşte Mecnun'unu Bulduğunu Söyleyerek Romantiklik Yarışına Katıldı
Ali Atay'dan Sonra Hazal Kaya da İlk Görüşte Mecnun'unu Bulduğunu Söyleyerek Romantiklik Yarışına Katıldı
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti iki çocuklu mutlu bir yuvanın içinde bildiğiniz gibi. Hatta çocuklardan sonra çiftin reklam anlaşmaları da bir o kadar değişmiş ve dikkat çekmişti. Yüzü oldukları markanın etkinliğine katılan Ali Atay ve Hazal Kaya çifti yine oldukça tatlı görüntüler verirken, Hazal Kaya'ın eşiyle romantiklik yarışına girecek 'Mecnun' açıklaması derin bir iç çektirdi.
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Ünlü oyuncularımız Hazal Kaya ve Ali Atay, yıllardır herkesin imrendiği ve dolu gözlerle baktığı cinsten bir ilişki yaşıyor.
İlişkilerine yalnızca bakmakla bile hayran kaldığımız ikili 2018 yılında nişanlanmış ve 2019 yılında efsane bir düğün organizasyonu ile evlenmişti.
Evliliklerinin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alıp ilk kez anne baba olma duygusunu tadan çiftimiz, geçtiğimiz yıl Şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya ile kavuşmuştu.
Hem annesi Hazal Kaya'yı hem de babası Ali Atay'ı andıran Leyla Süreyya, güzelliğiyle herkesi etkiledi tabii ki.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Ali Atay, eşi Hazal Kaya'dan bahsederken "Ben Leyla'mı buldum" diyerek izleyen herkesi olduğu yerde eritmişti.
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Eşinin bu romantik çıkışına karşın bir atak da Hazal Kaya'dan geldi. Romantiklik yarışında birbirlerini asla yalnız bırakmıyorlar belli ki...
Ali Atay'ın "Leyla" açıklaması sonrası Hazal Kaya'ya da "Siz Mecnun'unuzu buldunuz mu?" diye soruluyor. Hazal Kaya ise tanıştıkları evde kına gecesi yaptığını söyleyerek "İlk günden buldum" cevabını veriyor.
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