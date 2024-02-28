Gerçek Hayattaki Haliyle Bizi Mest Eden Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Sevgilisi Bakın Kimmiş
Gerçek Hayattaki Haliyle Bizi Mest Eden Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Sevgilisi Bakın Kimmiş
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamına damgasını vurmaya devam ediyor. İkinci sezonuyla ekranlara gelen dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Mihri elbette. Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali herkesi etkilerken, genç oyuncunun aşkıyla gözlerinin parladığı sevgilisi gelin bakın kimmiş!
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Show TV ekranlarında iki sezondur reytingleri altüst eden, hatta son dönemde seyircisine adeta cinnet geçirten Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor.
Sosyal medyadaki kullanıcıların yakından takip ettiği, diziye ilişkin her detayın dikkat çektiği Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda yine senaryosu ile izleyicisinin ağzını açık bırakıyor.
Bir de yaşanan son oyuncu değişikliği izleyenleri oldukça etkiledi. Kimileri tarafından olumlu, kimileri tarafından eleştirel yorumların ardı arkası kesilmedi.
Dizinin karakterleri seyircilerin yakın takibinde elbette. Bu isimlerden biri de yeni sezonda ekranlarımıza gelen Mihri.
Başörtülü bir karakter olan Mihri'ye genç oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor.
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Dizideki karakterinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali bir hayli merak edilmişti.
Başörtülü haliyle akıllara kazınan Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali elbette görenlere ilk başta tuhaf geldi.
Diğer bir yandan kendisinin sosyal medyasına baktığımızda, aşkından gözlerinin içini parlatan bir sevgilisi olduğunu gördük!
Özel hayatı da kendisi kadar merak edilen Kızılcık Şerbeti Mihri, yani Gizem Yanık'ın bir yılı aşkın süredir güzel bir ilişkisi varmış.
Yanık'ın sevgilisi Taha Yusuf Aktaş da tıpkı kendisi gibi bir oyuncuymuş.
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Çift geçtiğimiz 31 Temmuz'da yıldönümlerini kutlamış. ❤️
Fotoğraflarına baktığımızda birbirlerini ne kadar sevdiklerini görmemek mümkün değil!
Çok tatlılar ve çok yakışıyorlar! Maşallah demeden geçmeyelim...
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metehan reddedigin kıza bak masallah😂😂😂
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