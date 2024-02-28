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Gerçek Hayattaki Haliyle Bizi Mest Eden Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Sevgilisi Bakın Kimmiş

Gerçek Hayattaki Haliyle Bizi Mest Eden Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Sevgilisi Bakın Kimmiş

Kızılcık Şerbeti
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 20:47

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamına damgasını vurmaya devam ediyor. İkinci sezonuyla ekranlara gelen dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Mihri elbette. Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali herkesi etkilerken, genç oyuncunun aşkıyla gözlerinin parladığı sevgilisi gelin bakın kimmiş!

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Show TV ekranlarında iki sezondur reytingleri altüst eden, hatta son dönemde seyircisine adeta cinnet geçirten Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor.

Show TV ekranlarında iki sezondur reytingleri altüst eden, hatta son dönemde seyircisine adeta cinnet geçirten Kızılcık Şerbeti, gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı olarak hatırlara kazındı.

Sosyal medyadaki kullanıcıların yakından takip ettiği, diziye ilişkin her detayın dikkat çektiği Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda yine senaryosu ile izleyicisinin ağzını açık bırakıyor.

Sosyal medyadaki kullanıcıların yakından takip ettiği, diziye ilişkin her detayın dikkat çektiği Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda yine senaryosu ile izleyicisinin ağzını açık bırakıyor.

Diziden ayrılan ve yeni katılan karakterler ile şekillenen senaryoda hiç beklemediğimiz olaylar yaşanmaya devam ederken, ilişki karmaşıklıkları da kafamızı karıştırıyor. Doğa'ya üzülürken, Fatih'e sinirlenmeye devam ediyoruz. Kötü karakterlerimizin de iyi rollere bürünmesi dikkatlerden kaçmıyor elbette.

Bir de yaşanan son oyuncu değişikliği izleyenleri oldukça etkiledi. Kimileri tarafından olumlu, kimileri tarafından eleştirel yorumların ardı arkası kesilmedi.

Bir de yaşanan son oyuncu değişikliği izleyenleri oldukça etkiledi. Kimileri tarafından olumlu, kimileri tarafından eleştirel yorumların ardı arkası kesilmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi sürecine girmişti bildiğiniz gibi. Kanal ve yapım tarafından yapılan son açıklamada Apo karakterini artık Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı söylendi.

Dizinin karakterleri seyircilerin yakın takibinde elbette. Bu isimlerden biri de yeni sezonda ekranlarımıza gelen Mihri.

Dizinin karakterleri seyircilerin yakın takibinde elbette. Bu isimlerden biri de yeni sezonda ekranlarımıza gelen Mihri.

Nursema ile birlikte olacağını düşündüğümüz, sonradan Kıvılcım'la izlediğimiz ve ne yaşadığını bir türlü anlamadığımız Ertuğrul'un kızı olarak dahil oldu Mihri de kadroya.

Başörtülü bir karakter olan Mihri'ye genç oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor.

Başörtülü bir karakter olan Mihri'ye genç oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor.

Hatta rolüyle o kadar uyumlu görünüyor ki, seyirciler Mihri'nin hareketlerini sosyal medyada her bölüm sonrası konuşmaya devam ediyor. Bu konulardan biri de 'sunroof' modasıydı hatırlarsanız.

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Dizideki karakterinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali bir hayli merak edilmişti.

Dizideki karakterinin ardından Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali bir hayli merak edilmişti.

Sosyal medya hesabına girenler ise genç oyuncunun güzelliği ile bir kez daha tanışmış oldu.

Başörtülü haliyle akıllara kazınan Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali elbette görenlere ilk başta tuhaf geldi.

Başörtülü haliyle akıllara kazınan Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali elbette görenlere ilk başta tuhaf geldi.

Çünkü kendisi dizideki rolü Mihri ile tanındı ve akıllara da böyle kazındı.

Diğer bir yandan kendisinin sosyal medyasına baktığımızda, aşkından gözlerinin içini parlatan bir sevgilisi olduğunu gördük!

Diğer bir yandan kendisinin sosyal medyasına baktığımızda, aşkından gözlerinin içini parlatan bir sevgilisi olduğunu gördük!

Özel hayatı da kendisi kadar merak edilen Kızılcık Şerbeti Mihri, yani Gizem Yanık'ın bir yılı aşkın süredir güzel bir ilişkisi varmış.

Özel hayatı da kendisi kadar merak edilen Kızılcık Şerbeti Mihri, yani Gizem Yanık'ın bir yılı aşkın süredir güzel bir ilişkisi varmış.

Yanık'ın sevgilisi Taha Yusuf Aktaş da tıpkı kendisi gibi bir oyuncuymuş.

Yanık'ın sevgilisi Taha Yusuf Aktaş da tıpkı kendisi gibi bir oyuncuymuş.
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Çift geçtiğimiz 31 Temmuz'da yıldönümlerini kutlamış. ❤️

Çift geçtiğimiz 31 Temmuz'da yıldönümlerini kutlamış. ❤️

Fotoğraflarına baktığımızda birbirlerini ne kadar sevdiklerini görmemek mümkün değil!

Fotoğraflarına baktığımızda birbirlerini ne kadar sevdiklerini görmemek mümkün değil!

Çok tatlılar ve çok yakışıyorlar! Maşallah demeden geçmeyelim...

Çok tatlılar ve çok yakışıyorlar! Maşallah demeden geçmeyelim...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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gmzebrkts

metehan reddedigin kıza bak masallah😂😂😂

tom lee jones

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