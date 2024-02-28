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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan "Botokslu Oyunculara" Gönderme!

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan "Botokslu Oyunculara" Gönderme!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 17:35

Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım karakteriyle hepimizin gönlüne taht kuran Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Alasya'nın yaptığı son paylaşım ise 'botokslu' oyuncuları hedef aldı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle hepimizin gönlüne taht kuran Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle hepimizin gönlüne taht kuran Evrim Alasya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Son olarak Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'la beraber ekrandaki estetiksiz kadın oyuncu sayısında yükseliş yaşanırken, söz konusu olay Evrim Alasya'nın da radarına takıldı.

Son olarak Bahar dizisiyle ekranlara dönen Demet Evgar'la beraber ekrandaki estetiksiz kadın oyuncu sayısında yükseliş yaşanırken, söz konusu olay Evrim Alasya'nın da radarına takıldı.

Yeni yayın döneminde Özgü Namal, Demet Evgar, Gökçe Bahadır, Özge Özpirinçci ve Evrim Alasya gibi isimlerin televizyonda yer almasıyla hepimiz kaliteye doyduk diyebiliriz.

Yeni yayın döneminde Özgü Namal, Demet Evgar, Gökçe Bahadır, Özge Özpirinçci ve Evrim Alasya gibi isimlerin televizyonda yer almasıyla hepimiz kaliteye doyduk diyebiliriz.

Aynı mimik ve yüz hatlarının kol gezdiği televizyona geri dönen bu kadınlar resmen can suyu olurken, Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya bu konuya gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Aynı mimik ve yüz hatlarının kol gezdiği televizyona geri dönen bu kadınlar resmen can suyu olurken, Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya bu konuya gönderme yapan bir paylaşım yaptı.
twitter.com

"Oynamaktan anlamayan, botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha, ne dersin!" paylaşımıyla gündem olan Evrim Alasya'ya katılan isimler olurken, bazı takipçileri konuya farklı yaklaştı.

"Oynamaktan anlamayan, botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha, ne dersin!" paylaşımıyla gündem olan Evrim Alasya'ya katılan isimler olurken, bazı takipçileri konuya farklı yaklaştı.
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İşte gelen yanıtlardan bazıları:

İşte gelen yanıtlardan bazıları:
twitter.com

Tabii bu olaya yalnızca kadın oyuncular yönünden bakmamak lazım:

Tabii bu olaya yalnızca kadın oyuncular yönünden bakmamak lazım:
twitter.com

Haklı bir isyan!

Haklı bir isyan!
twitter.com

Mimik görmeye hasret kalmış bir izleyici bırakıyoruz.

Mimik görmeye hasret kalmış bir izleyici bırakıyoruz.
twitter.com

Peki siz Evrim Alasya'nın bu fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz Evrim Alasya'nın bu fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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