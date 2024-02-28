Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan "Botokslu Oyunculara" Gönderme!

Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım karakteriyle hepimizin gönlüne taht kuran Evrim Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Alasya'nın yaptığı son paylaşım ise 'botokslu' oyuncuları hedef aldı.