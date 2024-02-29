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Yoldaki Seçim Bayraklarını Gören Pınar Altuğ Deprem Bölgelerine Atıfta Bulunarak İsyan Etti

Yoldaki Seçim Bayraklarını Gören Pınar Altuğ Deprem Bölgelerine Atıfta Bulunarak İsyan Etti

Yerel Seçim Pınar Altuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 08:46

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'u son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı gündem yorumlarıyla görüyoruz. Fikirlerini açık yüreklilikle beyan eden Altuğ, kendisine gelen eleştirel yorumlara da birer birer cevap vermekten geri durmuyor. Ünlü oyuncu son olarak seçim bayraklarını görünce deprem bölgesine atıfta bulunarak isyan etti.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ şimdilerde ekrandan uzak olsa da tiyatro oyunlarıyla sevenleri karşısına çıkıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ şimdilerde ekrandan uzak olsa da tiyatro oyunlarıyla sevenleri karşısına çıkıyor.

Emre Kınay ile başrolünü paylaştığı Mutlu Aile Tablosu isimli tiyatro oyununu sergileyen Pınar Altuğ Atacan, sahnedeki performansıyla izleyicisinden büyük bir alkış topluyor.

Sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri olan Pınar Altuğ, 1,6 milyon takipçiye sahip. Eşi Yağmur Atacan'la yaptığı paylaşımlar da oldukça beğeni ve yorum alıyor.

Sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri olan Pınar Altuğ, 1,6 milyon takipçiye sahip. Eşi Yağmur Atacan'la yaptığı paylaşımlar da oldukça beğeni ve yorum alıyor.

2008 yılında dünyaevine giren ve bir kızları olan Atacan çiftinin hala sosyal medyada yaş farklarına ilişkin yorumlar aldığını görüyoruz garip bir şekilde. Pınar Altuğ ise bu durumlara artık sessiz kalmak yerine cevap vermeyi tercih ediyor.

Takip etmesi oldukça keyifli bir isim olan ve takipçilerini hiçbir gündemden mahrum bırakmayan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından çok dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Takip etmesi oldukça keyifli bir isim olan ve takipçilerini hiçbir gündemden mahrum bırakmayan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından çok dikkat çekmişti hatırlarsanız.

Depremin ardından arabaya atlayan Yağmur Atacan, açık bulduğu tüm yollar üzerinden bölgelere yardıma gitmişti. Pınar Altuğ da eşine ve kendisine özelden yazanlara sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde yardımcı olmuştu.

Sosyal medyadan sesini duyuran ve tepkilerini açık bir şekilde gösteren Pınar Altuğ, son olarak 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için partilerin yaptığı hazırlıklara isyan etti.

Sosyal medyadan sesini duyuran ve tepkilerini açık bir şekilde gösteren Pınar Altuğ, son olarak 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için partilerin yaptığı hazırlıklara isyan etti.

5 yılda bir gerçekleşen yerel seçimlere sayılı bir zaman kaldı. İl belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları yapılan oylamalar ile belli olacak. Eh tabii bu durumda partiler seçim çalışmalarına başladı.

Aracından paylaşım yapan ve sokağın halini çeken Pınar Altuğ, seçim bayraklarını görünce deprem bölgesine atıfta bulunarak "Çok üzgünüm ya" dedi.

Aracından paylaşım yapan ve sokağın halini çeken Pınar Altuğ, seçim bayraklarını görünce deprem bölgesine atıfta bulunarak "Çok üzgünüm ya" dedi.

'Şu seçim bayraklarına vs harcanacak masraf bütün partiler için söylüyorum, şunlara harcanan parayla deprem bölgelerine neler neler yapılırdı. Çok üzgünüm yani gerçekten üzgünüm hale bak. Buna harcanan ödenek, deprem bölgesine gitse, ihtiyacı olanlara gitse ne güzel olur di mi?'

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İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı.👇🏻

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