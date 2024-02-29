Yoldaki Seçim Bayraklarını Gören Pınar Altuğ Deprem Bölgelerine Atıfta Bulunarak İsyan Etti
Yoldaki Seçim Bayraklarını Gören Pınar Altuğ Deprem Bölgelerine Atıfta Bulunarak İsyan Etti
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'u son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı gündem yorumlarıyla görüyoruz. Fikirlerini açık yüreklilikle beyan eden Altuğ, kendisine gelen eleştirel yorumlara da birer birer cevap vermekten geri durmuyor. Ünlü oyuncu son olarak seçim bayraklarını görünce deprem bölgesine atıfta bulunarak isyan etti.
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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ şimdilerde ekrandan uzak olsa da tiyatro oyunlarıyla sevenleri karşısına çıkıyor.
Sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri olan Pınar Altuğ, 1,6 milyon takipçiye sahip. Eşi Yağmur Atacan'la yaptığı paylaşımlar da oldukça beğeni ve yorum alıyor.
Takip etmesi oldukça keyifli bir isim olan ve takipçilerini hiçbir gündemden mahrum bırakmayan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile birlikte geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından çok dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Sosyal medyadan sesini duyuran ve tepkilerini açık bir şekilde gösteren Pınar Altuğ, son olarak 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için partilerin yaptığı hazırlıklara isyan etti.
Aracından paylaşım yapan ve sokağın halini çeken Pınar Altuğ, seçim bayraklarını görünce deprem bölgesine atıfta bulunarak "Çok üzgünüm ya" dedi.
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İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı.👇🏻
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