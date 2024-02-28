Can Bonomo'nun Oğlu Roman'a Olan Sevgisi İçimizi Yumuşacık Yaptı!
Can Bonomo'nun Oğlu Roman'a Olan Sevgisi İçimizi Yumuşacık Yaptı!
Şarkıları herkesin dilinde gezen, romantik aşk adamı yönüyle de evliliğine imrenilerek bakılan ünlü isim Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında söyledikleriyle bir kez daha bizi kendisine hayran bıraktı. Babasıyla kendi ilişkisinden tutun da, baba olduktan sonra yaşadığı değişime pek çok konuya değinen Bonomo bizi pamuk gibi yaptı!
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2011 yılında Meczup albümüyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Can Bonomo, şarkılarıyla yıllardır bizi etkilemeyi başaran isimlerden.
Kısa bir süre içerisinde öyle büyük bir başarının altına imza attı ki Bonomo, 2012 yılında Love Me Back şarkısıyla Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etti.
Bir de dünyalar tatlısı bir ilişki yaşıyor ki, son yıllarda (kendisinden bir miktar özür dileyerek!) şarkılarından çok aşkını konuşuyoruz!
2018 yılında dünyaevine giren ikili, yalnızca 150 kişinin katıldığı bir açık hava düğünüyle çok eğlenceli bir törenin altına imza atmıştı.
2020 yılının sonunda ise Öykü Karayel hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğinin direkt olarak ismini de açıklamıştı.
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Daha sonra Can Bonomo 17 Nisan 2021'de oğulları Roman'ı kucaklarına aldıklarını bizlerle paylaşmış ve küçük "gang"lerine miniklerini dahil etmişlerdi.
Oğluyla paylaşımlarını hiç eksik etmeyen ünlü şarkıcı Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında Roman'dan bahsederken "Oğlum inanılmaz bir şey." diyerek tüm heyecanını aktarmaya devam ediyor.
Oğlu Roman'dan bahsederken "Bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim." diyerek bizi de pamuk gibi yapıyor!
Hatırlarsanız 2023 yılının Mart ayında katıldığı bir programda babalığına puan veren Can Bonomo, kendine oldukça cömert davranmıştı. 😂
Kendi babasından da bahsetmeyi unutmayan ünlü şarkıcı, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Şimdi şahane bir ilişkimiz var" diyor.
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Bu aralar ne söylese hepimize kahkahalar attıran Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de "Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım." sözleriyle gündem olmuştu.
Gerçekten her anlamda imrenilebilecek ve dünyalar tatlısı bir aileler!
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Yaaa son derece yunik olan 89lu kız kuzenimin ismini vermişler. Yıkıldım şu an.