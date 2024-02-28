Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Can Bonomo'nun Oğlu Roman'a Olan Sevgisi İçimizi Yumuşacık Yaptı!

Can Bonomo'nun Oğlu Roman'a Olan Sevgisi İçimizi Yumuşacık Yaptı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.02.2024 - 16:37

Şarkıları herkesin dilinde gezen, romantik aşk adamı yönüyle de evliliğine imrenilerek bakılan ünlü isim Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında söyledikleriyle bir kez daha bizi kendisine hayran bıraktı. Babasıyla kendi ilişkisinden tutun da, baba olduktan sonra yaşadığı değişime pek çok konuya değinen Bonomo bizi pamuk gibi yaptı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

2011 yılında Meczup albümüyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Can Bonomo, şarkılarıyla yıllardır bizi etkilemeyi başaran isimlerden.

2011 yılında Meczup albümüyle hayatımıza hızlı bir giriş yapan Can Bonomo, şarkılarıyla yıllardır bizi etkilemeyi başaran isimlerden.

Kendisinin sayısız parçası büyük bir kısmımızın ergenlik dönemine eşlik etmiştir. Hikayem Bitmedi, Tastamam, Rüyamda Buluttum ve daha neler neler.

Kısa bir süre içerisinde öyle büyük bir başarının altına imza attı ki Bonomo, 2012 yılında Love Me Back şarkısıyla Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Kısa bir süre içerisinde öyle büyük bir başarının altına imza attı ki Bonomo, 2012 yılında Love Me Back şarkısıyla Eurovision yarışmasında ülkemizi temsil etti.

112 puan alarak final gecesi yedincilikle ayrıldı. Ancak koreografisi ve şarkısı hala aklımızda. Hatta ben 'Güzel ama 'İngiliççe, biz anlamıyoruz ama güzel' diyeyim, siz anlayın!

Bir de dünyalar tatlısı bir ilişki yaşıyor ki, son yıllarda (kendisinden bir miktar özür dileyerek!) şarkılarından çok aşkını konuşuyoruz!

Bir de dünyalar tatlısı bir ilişki yaşıyor ki, son yıllarda (kendisinden bir miktar özür dileyerek!) şarkılarından çok aşkını konuşuyoruz!

Can Bonomo ve ünlü oyuncu Öykü Karayel uzun bir süre aşk yaşadı biliyorsunuz. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da bizi çok etkiliyordu bu çift. Sanata olan düşkünlüklerini bilmeyeniniz yoktur.

2018 yılında dünyaevine giren ikili, yalnızca 150 kişinin katıldığı bir açık hava düğünüyle çok eğlenceli bir törenin altına imza atmıştı.

2018 yılında dünyaevine giren ikili, yalnızca 150 kişinin katıldığı bir açık hava düğünüyle çok eğlenceli bir törenin altına imza atmıştı.

Öykü Karayel'in gelinliği o dönem oldukça konuşulmuştu hatırlarsanız. Özel tasarım gelinliği ünlü oyuncuya çok yakışmıştı.

2020 yılının sonunda ise Öykü Karayel hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğinin direkt olarak ismini de açıklamıştı.

2020 yılının sonunda ise Öykü Karayel hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğinin direkt olarak ismini de açıklamıştı.

Yeni yıl dileğini 31 Aralık günü göbeğinin fotoğrafını paylaşarak dileyen Öykü Karayel, 'Hey alttaki küçüklük✋🏼#romanbonomo Yeni yılda görüşürüz✋🏼' diyerek oğluna seslenmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Daha sonra Can Bonomo 17 Nisan 2021'de oğulları Roman'ı kucaklarına aldıklarını bizlerle paylaşmış ve küçük "gang"lerine miniklerini dahil etmişlerdi.

Daha sonra Can Bonomo 17 Nisan 2021'de oğulları Roman'ı kucaklarına aldıklarını bizlerle paylaşmış ve küçük "gang"lerine miniklerini dahil etmişlerdi.

Sosyal medyada Bonomo ailesinin dünyalar tatlısı pozlarını görmeye bayılıyoruz elbette. Minik Roman da bu yıl Nisan ayında 3 yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Oğluyla paylaşımlarını hiç eksik etmeyen ünlü şarkıcı Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında Roman'dan bahsederken "Oğlum inanılmaz bir şey." diyerek tüm heyecanını aktarmaya devam ediyor.

Oğluyla paylaşımlarını hiç eksik etmeyen ünlü şarkıcı Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında Roman'dan bahsederken "Oğlum inanılmaz bir şey." diyerek tüm heyecanını aktarmaya devam ediyor.

Baba olmadan önce bir çocuğu olduğunda yapacaklarını düşünen ve planlar yaptığını söyleyen Can Bonomo, hayatın ona bambaşka hisler sunduğunu ve buna inanamadığını dile getiriyor.

Oğlu Roman'dan bahsederken "Bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim." diyerek bizi de pamuk gibi yapıyor!

Oğlu Roman'dan bahsederken "Bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim." diyerek bizi de pamuk gibi yapıyor!

'Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. 'Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım' diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.'

Hatırlarsanız 2023 yılının Mart ayında katıldığı bir programda babalığına puan veren Can Bonomo, kendine oldukça cömert davranmıştı. 😂

Hatırlarsanız 2023 yılının Mart ayında katıldığı bir programda babalığına puan veren Can Bonomo, kendine oldukça cömert davranmıştı. 😂

'Babalığıma 10 üzerinden 9,5 veririm.'

Kendi babasından da bahsetmeyi unutmayan ünlü şarkıcı, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Şimdi şahane bir ilişkimiz var" diyor.

Kendi babasından da bahsetmeyi unutmayan ünlü şarkıcı, "Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Şimdi şahane bir ilişkimiz var" diyor.

'Babamla 30 yaşıma geldiğimde ahbap olduk, arkadaş olduk. Bizim jenerasyonumuzda var galiba böyle bir şey. Varlıklı bir ailede, iki katlı evde büyüseydim babama 'siz' bile derdim. Hiç görüşmedik, hep çalışıyordu. Şimdi şahane bir ilişkimiz var.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu aralar ne söylese hepimize kahkahalar attıran Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de "Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım." sözleriyle gündem olmuştu.

Bu aralar ne söylese hepimize kahkahalar attıran Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde de "Evlendikten sonra düşünmeyi bıraktım." sözleriyle gündem olmuştu.

'Sarp Apak koca bir jenerasyona hanımcılığı öğretti. Ben de öyleyim. Biz 6 senedir evliyiz. Ben 5 sene önce bıraktım düşünmeyi. Gerek yok ki. Çünkü eşim daha iyisini düşünüyor benim için zaten. Ben mi düşüneceğim artık acıktım mı, uykum mu var?'

Gerçekten her anlamda imrenilebilecek ve dünyalar tatlısı bir aileler!

Gerçekten her anlamda imrenilebilecek ve dünyalar tatlısı bir aileler!

Biz de maşallah diyelim ve sevgilerimizi gönderelim!

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Yaaa son derece yunik olan 89lu kız kuzenimin ismini vermişler. Yıkıldım şu an.