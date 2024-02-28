Can Bonomo'nun Oğlu Roman'a Olan Sevgisi İçimizi Yumuşacık Yaptı!

'Oğlum inanılmaz bir şey. Hiç beklediğim bir şey olmadı. 'Bir evladım olursa onu çok severim, koruyup kollarım, ona örnek olmaya çalışırım' diyordum; bu kadar aşık olacağımı, durmadan onun yanında olmak isteyeceğimi tahmin etmezdim.'