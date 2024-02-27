Cem Yılmaz'ın Ayakkabısının Topuğunu Gözümüze Soktuğu Yeni Gizemli Sevgilisi Merak Çıtamızı Arşa Değdirdi
Cem Yılmaz'ın Ayakkabısının Topuğunu Gözümüze Soktuğu Yeni Gizemli Sevgilisi Merak Çıtamızı Arşa Değdirdi
Aşk hayatıyla radarımızdan bir türlü çıkmayan ve sık sık merak duygumuzu tazelememizi sağlayan ünlü şovmen Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını. Magazinde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kapısına kadar çiçeklerle gittiği söylenirken, Cem Yılmaz'dan sadece ayaklarının olduğu bir fotoğraf geldi! Ayakkabılarının topuğu gözümüze giren yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak seviyemizi bir kez daha arşa çıkarttı.
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Türkiye'de mizah denince akla ilk gelen isimlerden biri Cem Yılmaz tabii ki.
Geçtiğimiz aylarda uzun zaman sonra yeniden sahneye çıktığı stan-up gösterisinin biletleri çenemizi epey yormuştu.
Tabii aynı dönemlerde bir de lüks villasını 100 milyon liraya satacağına ilişkin haberler gündeme gelmişti.
Tabii maddiyat bir kenara dursun, Cem Yılmaz aşk gündemiyle de yıllardır magazinin en sevilen isimlerinden biri diyebiliriz.
Cem Yılmaz da hala kendini Serenay Sarıkaya ile hatırlıyor olacak ki, Mert Demir'den ayrıldığını duyar duymaz kapısına çiçeklerle gitmiş...
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Biz de magazine damgasını vuran ve o dönem herkesi şaşırtan bu çiftin yeniden barışıp barışmadığını merak etmiştik.
Biz beklerken, Cem Yılmaz yeni sevgilisini bize böyle açıklamayı tercih etti!
Ancak Serenay Sarıkaya, Bali'de kafasını dinlediği yalnız bir tatilde şu an.
He bir de, Cem Yılmaz ayakkabısının topuklarını gözümüze soktuğu sevgilisini paylaşırken "Sevenleri sevdiğine vermediler, yeşil gözlüm seni bana çok gördüler." şarkısını eklemeyi uygun görmüş...
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