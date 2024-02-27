Cem Yılmaz'ın Ayakkabısının Topuğunu Gözümüze Soktuğu Yeni Gizemli Sevgilisi Merak Çıtamızı Arşa Değdirdi

Aşk hayatıyla radarımızdan bir türlü çıkmayan ve sık sık merak duygumuzu tazelememizi sağlayan ünlü şovmen Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını. Magazinde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kapısına kadar çiçeklerle gittiği söylenirken, Cem Yılmaz'dan sadece ayaklarının olduğu bir fotoğraf geldi! Ayakkabılarının topuğu gözümüze giren yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak seviyemizi bir kez daha arşa çıkarttı.