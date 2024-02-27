Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz'ın Ayakkabısının Topuğunu Gözümüze Soktuğu Yeni Gizemli Sevgilisi Merak Çıtamızı Arşa Değdirdi

Cem Yılmaz'ın Ayakkabısının Topuğunu Gözümüze Soktuğu Yeni Gizemli Sevgilisi Merak Çıtamızı Arşa Değdirdi

Cem Yılmaz
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 10:52

Aşk hayatıyla radarımızdan bir türlü çıkmayan ve sık sık merak duygumuzu tazelememizi sağlayan ünlü şovmen Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını. Magazinde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kapısına kadar çiçeklerle gittiği söylenirken, Cem Yılmaz'dan sadece ayaklarının olduğu bir fotoğraf geldi! Ayakkabılarının topuğu gözümüze giren yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak seviyemizi bir kez daha arşa çıkarttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'de mizah denince akla ilk gelen isimlerden biri Cem Yılmaz tabii ki.

Türkiye'de mizah denince akla ilk gelen isimlerden biri Cem Yılmaz tabii ki.

Uzun yıllar boyunca yaptığı stand-up gösterileri, filmleri ve dizileri derken komedinin önde gelen isimlerinden biri kendisi. Bir kesim tarafından çok sevilen ve bir kesimce çok eleştirilen ünlü isim, yine de zirvedeki yerini hiçbir zaman bırakmıyor.

Geçtiğimiz aylarda uzun zaman sonra yeniden sahneye çıktığı stan-up gösterisinin biletleri çenemizi epey yormuştu.

Geçtiğimiz aylarda uzun zaman sonra yeniden sahneye çıktığı stan-up gösterisinin biletleri çenemizi epey yormuştu.

Ocak ayında satışa sunulan biletlerin dakikaları bulmadan tükenmiş olması hayret ettirse de asıl konuşulan konu bilet fiyatları olmuştu. Gösterideki en ucuz bilet 495 TL, en pahalı bilet ise 4.400 TL idi. Ardından bilet fiyatları güncellenmiş ve en ucuz bilet 650 TL olurken, en pahalı bilet 7.500 TL olmuştu.

Tabii aynı dönemlerde bir de lüks villasını 100 milyon liraya satacağına ilişkin haberler gündeme gelmişti.

Tabii aynı dönemlerde bir de lüks villasını 100 milyon liraya satacağına ilişkin haberler gündeme gelmişti.

Maddi konularla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz bir süre sonra kendisi hakkında çıkan haberlere isyan etmiş ve 'Gülmedim, komik değil.' diyerek söylenenlerin yalan olduğunu ifade etmişti.

Tabii maddiyat bir kenara dursun, Cem Yılmaz aşk gündemiyle de yıllardır magazinin en sevilen isimlerinden biri diyebiliriz.

Tabii maddiyat bir kenara dursun, Cem Yılmaz aşk gündemiyle de yıllardır magazinin en sevilen isimlerinden biri diyebiliriz.

Her aşkı magazine ayrı damgasını vuran ünlü ismi son olarak Serenay Sarıkaya'yla hatırlıyoruz.

Cem Yılmaz da hala kendini Serenay Sarıkaya ile hatırlıyor olacak ki, Mert Demir'den ayrıldığını duyar duymaz kapısına çiçeklerle gitmiş...

Cem Yılmaz da hala kendini Serenay Sarıkaya ile hatırlıyor olacak ki, Mert Demir'den ayrıldığını duyar duymaz kapısına çiçeklerle gitmiş...

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le ayrıldığını duyar duymaz ellerinde çiçeklerle eski sevgilisinin evine gitmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Biz de magazine damgasını vuran ve o dönem herkesi şaşırtan bu çiftin yeniden barışıp barışmadığını merak etmiştik.

Biz de magazine damgasını vuran ve o dönem herkesi şaşırtan bu çiftin yeniden barışıp barışmadığını merak etmiştik.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden de 'Ümit verir ama terk eder' paylaşımını yaparak, 'Serenay'a bir gönderme mi?' diye düşündürtmüştü.

Biz beklerken, Cem Yılmaz yeni sevgilisini bize böyle açıklamayı tercih etti!

Biz beklerken, Cem Yılmaz yeni sevgilisini bize böyle açıklamayı tercih etti!

Görebildiğimiz tek şey hanımefendinin kot pantolonu ve topuklu ayakkabısı oldu. Açıklama olarak yalnızca 'O kadar!' yazmayı tercih etti. Hanımefendinin tarzı Serenay Sarıkaya'ya da çok benzetildi.

Ancak Serenay Sarıkaya, Bali'de kafasını dinlediği yalnız bir tatilde şu an.

Ancak Serenay Sarıkaya, Bali'de kafasını dinlediği yalnız bir tatilde şu an.

Anlayacağınız bu ikilinin barışma durumu söz konusu değil gibi duruyor.

He bir de, Cem Yılmaz ayakkabısının topuklarını gözümüze soktuğu sevgilisini paylaşırken "Sevenleri sevdiğine vermediler, yeşil gözlüm seni bana çok gördüler." şarkısını eklemeyi uygun görmüş...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?