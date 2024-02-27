Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Sevgilisiyle El Ele Görüntülenince Yeni Bir Can Yaman Vakası Yaşandı

Survivor'ın sevilen yüzlerinden Aycan Yanaç, son dönemde sosyal medyadan yakından takip edilen isimlerden biri. Yarışmaya katıldığı dönemde yurt dışında büyümesinin getirisiyle oldukça tatlı bir Türkçe konuşan ve bu halleriyle dikkat çeken Aycan Yanaç, sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. Yanaç'ın sevgilisinin tavırları 'ikinci bir Can Yaman vakası mı geliyordu?' diye düşündürttü.