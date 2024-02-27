Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Sevgilisiyle El Ele Görüntülenince Yeni Bir Can Yaman Vakası Yaşandı
Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Sevgilisiyle El Ele Görüntülenince Yeni Bir Can Yaman Vakası Yaşandı
Survivor'ın sevilen yüzlerinden Aycan Yanaç, son dönemde sosyal medyadan yakından takip edilen isimlerden biri. Yarışmaya katıldığı dönemde yurt dışında büyümesinin getirisiyle oldukça tatlı bir Türkçe konuşan ve bu halleriyle dikkat çeken Aycan Yanaç, sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. Yanaç'ın sevgilisinin tavırları 'ikinci bir Can Yaman vakası mı geliyordu?' diye düşündürttü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aycan Yanaç, 2020 yılında Survivor parkurlarında koşturduğunu gördüğümüz, neşesiyle herkesi etkileyen ve seyircinin sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.
2020 yılında Survivor'da oldukça başarılı bir performans gösteren Aycan Yanaç, 2022 sezonunda bir kez daha All Star'da boy göstermişti.
Bir diğer yandan profesyonel futbol kariyerine devam eden Yanaç, şimdilerde Fatih Karagümrük SK'da forma giyiyor.
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçiye sahip olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde yeniden estetik iddialarıyla gündeme geldi.
Kendisini magazinde sık sık görmesek de geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Aycan Yanaç'ın yanında sevgilisi de vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhabirlerin kendilerini çektiğini görünce Aycan Yanaç'ın sevgilisi Zeyd, gazetecilerin üstüne yürüdü.
Ortam gerilirken Aycan Yanaç'ın sevgilisini sakinleştirmek için araya girdiği ve "Zeyd Sakin ol! Ne yapıyorsun?" diyerek kendisini uyardığı görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda