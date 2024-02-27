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Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Sevgilisiyle El Ele Görüntülenince Yeni Bir Can Yaman Vakası Yaşandı

Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Sevgilisiyle El Ele Görüntülenince Yeni Bir Can Yaman Vakası Yaşandı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 08:42

Survivor'ın sevilen yüzlerinden Aycan Yanaç, son dönemde sosyal medyadan yakından takip edilen isimlerden biri. Yarışmaya katıldığı dönemde yurt dışında büyümesinin getirisiyle oldukça tatlı bir Türkçe konuşan ve bu halleriyle dikkat çeken Aycan Yanaç, sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi. Yanaç'ın sevgilisinin tavırları 'ikinci bir Can Yaman vakası mı geliyordu?' diye düşündürttü.

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Aycan Yanaç, 2020 yılında Survivor parkurlarında koşturduğunu gördüğümüz, neşesiyle herkesi etkileyen ve seyircinin sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.

Aycan Yanaç, 2020 yılında Survivor parkurlarında koşturduğunu gördüğümüz, neşesiyle herkesi etkileyen ve seyircinin sevdiği isimlerden biri haline gelmişti.

Tatlı tavırlarıyla dikkatleri üstüne çeken Aycan Yanaç, sempatikliği ve diğer yarışmacılara kıyasla kavgalardan uzak durmasıyla gönülleri kazanmıştı.

2020 yılında Survivor'da oldukça başarılı bir performans gösteren Aycan Yanaç, 2022 sezonunda bir kez daha All Star'da boy göstermişti.

2020 yılında Survivor'da oldukça başarılı bir performans gösteren Aycan Yanaç, 2022 sezonunda bir kez daha All Star'da boy göstermişti.

Ancak yarışma sırasında önce koronavirüse yakalanmış, ardından daha fazla bu şartlarda dayanamadığını söyleyerek kendi isteğiyle ayrılmak istediğini belirtmişti. O dönemler bir hayli konuşulmuştu bu konu.

Bir diğer yandan profesyonel futbol kariyerine devam eden Yanaç, şimdilerde Fatih Karagümrük SK'da forma giyiyor.

Bir diğer yandan profesyonel futbol kariyerine devam eden Yanaç, şimdilerde Fatih Karagümrük SK'da forma giyiyor.

Sosyal medya hesabında da sık sık takımına ilişkin paylaşımlar yapmayı es geçmiyor.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçiye sahip olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde yeniden estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve 1,2 milyon takipçiye sahip olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde yeniden estetik iddialarıyla gündeme geldi.

Değişimiyle adından sıkça söz ettiren Yanaç, estetik yaptırdığı söylemlerine karşın 'Dudakların estetik diyenlere gelsin, kardeşim rujunu sürmeyi bileceksin' paylaşımında bulunmuştu.

Kendisini magazinde sık sık görmesek de geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Aycan Yanaç'ın yanında sevgilisi de vardı.

Kendisini magazinde sık sık görmesek de geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Aycan Yanaç'ın yanında sevgilisi de vardı.

Milliyet'te yer alan habere göre erkek arkadaşıyla birlikte dondurma yiyerek yürüdükleri sırada basın mensuplarını gören Aycan Yanaç ne yapacağını şaşırdı.

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Muhabirlerin kendilerini çektiğini görünce Aycan Yanaç'ın sevgilisi Zeyd, gazetecilerin üstüne yürüdü.

Muhabirlerin kendilerini çektiğini görünce Aycan Yanaç'ın sevgilisi Zeyd, gazetecilerin üstüne yürüdü.

Ardından 'Fotoğrafları sil' diyerek sesini yükselttiği belirtildi. Muhabirler görüntüleri silmeyince ise daha da sinirlendiği söylendi.

Ortam gerilirken Aycan Yanaç'ın sevgilisini sakinleştirmek için araya girdiği ve "Zeyd Sakin ol! Ne yapıyorsun?" diyerek kendisini uyardığı görüldü.

Ortam gerilirken Aycan Yanaç'ın sevgilisini sakinleştirmek için araya girdiği ve "Zeyd Sakin ol! Ne yapıyorsun?" diyerek kendisini uyardığı görüldü.

Olayo görenler 'İkinci bir Can Yaman vakası daha mı geliyordu?' diye düşünmekten kendilerini alamadı...

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