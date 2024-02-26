Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Pınar'la Kavga Edip Şiddet Uygulayan Sema Diskalifiye Oldu mu?

Survivor All Star'da neredeyse her bölüm kavgalara ve tartışmalara tanık oluyoruz. Ancak bu kez Sema ve Pınar arasında öyle bir kavga yaşandı ki Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Pınar'ı ekranda hiç görmediğimiz bölümün sonunda Acun Ilıcalı, Sema ile konuşarak kararını açıkladı.