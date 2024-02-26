Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Pınar'la Kavga Edip Şiddet Uygulayan Sema Diskalifiye Oldu mu?
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor'da Pınar'la Kavga Edip Şiddet Uygulayan Sema Diskalifiye Oldu mu?
Survivor All Star'da neredeyse her bölüm kavgalara ve tartışmalara tanık oluyoruz. Ancak bu kez Sema ve Pınar arasında öyle bir kavga yaşandı ki Survivor tarihinde böylesi görülmedi! Pınar'ı ekranda hiç görmediğimiz bölümün sonunda Acun Ilıcalı, Sema ile konuşarak kararını açıkladı.
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Survivor All Star'da gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Son yılların en olaylı Survivor'ını izliyoruz desek yalan olmaz.
Ancak bu kez daha öncekilerden çok daha büyük bir kavga yaşandı. Biliyorsunuz yarışmaya sonradan dahil olan Sema ve Pınar arasında bir gerilim vardı.
Pınar'ın Sema'ya sözleri ortalığı fazlasıyla germiş, durum kavgaya dönüşmüştü.
Alınan karar gereği bu kavganın ardından Sema diskalifiye edildi.
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