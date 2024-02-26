Durumu Ağır: Yalı Çapkını Çekimleri Sırasında Ekip Çalışanlarından Biri Trafik Kazası Geçirdi!
Durumu Ağır: Yalı Çapkını Çekimleri Sırasında Ekip Çalışanlarından Biri Trafik Kazası Geçirdi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını ekibinden üzücü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ekip çalışanlarından biri yalıdan çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.
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Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'ndan bu kez üzücü bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin çekimlerinin ardından yalıdan çıkan bir ekip çalışanı büyük bir trafik kazası geçirdi.
Dizide focus puller olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk, belirtilene göre çekimlerin ardından yalıdan çıkarak arabasına gitmek isterken sağ şeritten gelen bir motosikletin hızla çarpması sonucu ağır yaralandı.
Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nda gerçekleşen çekimler sonucu yaşanan kazanın 24 Şubat Cumartesi saat 23.00 sularında gerçekleştiği belirtildi.
Apar topar hastaneye kaldırılarak beyin ameliyatına alınan Altınpulluk'un durumunun ağır olduğu bildirildi.
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