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Beren Saat'in Doğum Günü Pozunda Kenan Doğulu'yu Öpüşü Aşk-ı Memnu Çanlarını Yeniden Çaldırdı

Beren Saat'in Doğum Günü Pozunda Kenan Doğulu'yu Öpüşü Aşk-ı Memnu Çanlarını Yeniden Çaldırdı

Beren saat Kenan Doğulu Aşk-ı Memnu
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 09:33

Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat'ta yeni yaşını kutladı. 40 yaşına basan oyuncunun eşi Kenan Doğulu, tüm romantikliği ile yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekti. Önce tatlılıklarından iç çektiren çift, fotoğraflar biraz daha incelendiğinde görenleri Aşk-ı Memnu evrenine ışınladı.

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Ünlü oyuncu Beren Saat, elbette Türk televizyonlarının en sevilen ve en çok aranan başarılı isimleri arasında.

Ünlü oyuncu Beren Saat, elbette Türk televizyonlarının en sevilen ve en çok aranan başarılı isimleri arasında.

2004 yılından beridir aktif olarak oyunculuk yapan Saat, pek çok dizide rol almış olsa da Aşk- Memnu'da canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri hafızalardan silinmiyor.

Ekranlardan uzak kalmış olsa da dijital için oldukça yoğun bir şekilde çalışan Saat, son olarak yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden partner olduğu İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelmişti.

Ekranlardan uzak kalmış olsa da dijital için oldukça yoğun bir şekilde çalışan Saat, son olarak yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden partner olduğu İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelmişti.

Aşk-ı Memnu'nun ardından yıllar sonra yeniden partner olan ikilinin filmi büyük bir sabırsızlıkla beklenmiş ve yayına girdiği gibi herkes tarafından izlenmişti. Oldukça beğenilen filmin ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un açıklamaları da gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat'ta 40. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı.

Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat'ta 40. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı.

Sosyal medyada arkadaşlarının kendisi için yayınladığı kutlama mesajlarını yeniden alıntılayan ve paylaşan Beren Saat, tek tek teşekkür etti.

Fakat en dikkat çeken kutlama ise Kenan Doğulu'nun romantik paylaşımı oldu.

Fakat en dikkat çeken kutlama ise Kenan Doğulu'nun romantik paylaşımı oldu.

40 yaşına giren eşi Beren Saat için Instagram hesabında kısa ama oldukça duygulu bir paylaşım yapan Kenan Doğulu, 'İyi ki doğdun sevgilim.🎂 Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı. 💞' yazdı.

Çiftin pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çiftin pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şebnem Bozoklu, Ece Yörenç, Nilgün Belgün, Gözde Kansu, Kalben, Başak Dizer, Mazhar Alanson gibi pek çok isim bu paylaşımın altında Beren Saat'e doğum günü dileklerini iletti.

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Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı ki, o da Beren Saat'in bu fotoğraflarda oldukça Bihter Ziyagil'e benzemesi!

Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı ki, o da Beren Saat'in bu fotoğraflarda oldukça Bihter Ziyagil'e benzemesi!

Fotoğrafı görenler Aşk-ı Memnu evrenine ışınlanarak 'Bihter Ziyagil bu!' yorumlarını yaptı.

Saç kesiminden bakışlarına, giyiminden fotoğrafın sepyalığına gerçekten de son fotoğrafta yıllar sonra yeniden Bihter'i andırıyor Beren Saat.

Saç kesiminden bakışlarına, giyiminden fotoğrafın sepyalığına gerçekten de son fotoğrafta yıllar sonra yeniden Bihter'i andırıyor Beren Saat.

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