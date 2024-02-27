Beren Saat'in Doğum Günü Pozunda Kenan Doğulu'yu Öpüşü Aşk-ı Memnu Çanlarını Yeniden Çaldırdı

Aşk-ı Memnu'nun ardından yıllar sonra yeniden partner olan ikilinin filmi büyük bir sabırsızlıkla beklenmiş ve yayına girdiği gibi herkes tarafından izlenmişti. Oldukça beğenilen filmin ardından Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un açıklamaları da gündem olmuştu.