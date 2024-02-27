Beren Saat'in Doğum Günü Pozunda Kenan Doğulu'yu Öpüşü Aşk-ı Memnu Çanlarını Yeniden Çaldırdı
Beren Saat'in Doğum Günü Pozunda Kenan Doğulu'yu Öpüşü Aşk-ı Memnu Çanlarını Yeniden Çaldırdı
Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat'ta yeni yaşını kutladı. 40 yaşına basan oyuncunun eşi Kenan Doğulu, tüm romantikliği ile yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekti. Önce tatlılıklarından iç çektiren çift, fotoğraflar biraz daha incelendiğinde görenleri Aşk-ı Memnu evrenine ışınladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Beren Saat, elbette Türk televizyonlarının en sevilen ve en çok aranan başarılı isimleri arasında.
Ekranlardan uzak kalmış olsa da dijital için oldukça yoğun bir şekilde çalışan Saat, son olarak yıllar sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden partner olduğu İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu Beren Saat, 26 Şubat'ta 40. yaş gününü sevdikleriyle birlikte kutladı.
Fakat en dikkat çeken kutlama ise Kenan Doğulu'nun romantik paylaşımı oldu.
Çiftin pozları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak takipçilerin gözünden kaçmayan bir detay vardı ki, o da Beren Saat'in bu fotoğraflarda oldukça Bihter Ziyagil'e benzemesi!
Saç kesiminden bakışlarına, giyiminden fotoğrafın sepyalığına gerçekten de son fotoğrafta yıllar sonra yeniden Bihter'i andırıyor Beren Saat.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda