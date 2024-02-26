"Selamünaleyküm" Çıkışıyla Erilliği Dibine Vuran Kerimcan Durmaz, İyi Geceler Öpücüğünü Almaya Geldi
"Selamünaleyküm" Çıkışıyla Erilliği Dibine Vuran Kerimcan Durmaz, İyi Geceler Öpücüğünü Almaya Geldi
Son zamanlarda eril kimliğiyle gündem olan Kerimcan Durmaz, saç stilini değiştirdikten sonra dudak dolgusunu aldıracağını söylemişti. Yaptığı son paylaşımda ise iyi geceler öpücüğünü almaya geldi. Bizler de sizin için derledik.👇
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Kerimcan Durmaz dendiğinde moda, stil, şov, mizah anlayışı gibi birçok şeyi sıralayabiliriz.
Duruşu bile olaaay olan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda çektiği vloglarla gündem oluyor.
Kendisi, erilcan kimliğiyle videolarda ters köşe yaptı ve o zamandan beri tesbihle poz verme;
Saç stilini ve kıyafetlerini değiştirme gibi hamlelerle gündem oldu.
Ardından da "İyi geceler öpücüğümü almaya geldim" diyerek hayranlarına seslendi.
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Bu seslenmeyi Erilcan olarak mı yoksa Kerimcan olarak mı yaptı tam emin olamadık.🤔
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