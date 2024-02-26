Ailece Hong Kong'a Uçtular: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yle Pozu "Küçük Behlül" Dedirtti!
Ailece Hong Kong'a Uçtular: Kıvanç Tatlıtuğ'un Oğlu Kurt Efe'yle Pozu "Küçük Behlül" Dedirtti!
Tatlıtuğlar gece yarısında ailece Hong Kong'a uçmaya karar verdi! Başak Dizer'in paylaştığı baba-oğul pozu kalpleri eritti... 🧿❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhteşem oyunculuğu ve ülkedeki herkesi sollayan yakışıklılığı bir tarafa, özel hayatıyla, daha doğrusu Başak Dizer'e olan aşkıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ.
2016 yılından bu yana mutlu ve huzurlu bir evlilik yürüten çift, birbirlerine bakışları ve jestleriyle herkesi imrendiriyor, milyonlarca insana da "Bu hayatta Başak Dizer şansına sahip olmak için ne yapmam lazım?" sorusunu sordurtuyor.
Bu aşk adamlığının yanında bir de baba tarafı var Kıvanç Tatlıtuğ'un... 2022'de Kurt Efe'yi kucaklarına alan çift, o günden beri gittikleri her yere oğullarını da götürüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyaya sızan baba-oğul fotoğrafları ise herkesi kalbinden vuruyor!
Gezmeyi seven çiftimiz yine oğullarıyla yollarda! Geçtiğimiz saatlerde yola çıktıkları andan itibaren her detayı an be an paylaşan Başak Dizer, kısa bir gizemliliğin ardından Hong Kong'a vardıklarını açıkladı.
Minik Kurt Efe'nin yatağının da odaya giriş yapmasının ardından, aşk dolu çiftimiz kendini gecelere attı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ama Başak Dizer'in paylaşımlarının içinde en dikkat çekeni elbette kocası ve kocasının veliahtının baş başa pozu oldu! 😂
Kurt Efe'nin saçlarının modeli de rengi de Kıvanç Tatlıtuğ'un Behlül zamanlarına benzetildi! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda