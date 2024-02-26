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Aniden Yüklenen Eril Enerjisini Yükseltmeye Baş Koyan Kerimcan Durmaz'dan "Neler Oluyor?" Dedirten Hamle!

Aniden Yüklenen Eril Enerjisini Yükseltmeye Baş Koyan Kerimcan Durmaz'dan "Neler Oluyor?" Dedirten Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.02.2024 - 19:05 Son Güncelleme: 26.02.2024 - 20:12

Son zamanlarda aniden yükselen eril enerjisiyle gündemden de dillerden de düşmeyen Kerimcan Durmaz'ın son duyurusu 'neler oluyor?' dedirtti!

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Uzun bir süre ortalıktan kaybolduktan sonra, birkaç ay önce hayatımıza fazla hızlı bir giriş ve de dönüş yapan Kerimcan Durmaz, şimdilerde eskisinden de çok konuşuluyor biliyorsunuz.

Uzun bir süre ortalıktan kaybolduktan sonra, birkaç ay önce hayatımıza fazla hızlı bir giriş ve de dönüş yapan Kerimcan Durmaz, şimdilerde eskisinden de çok konuşuluyor biliyorsunuz.

Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme gelen Kerimcan, en çok da aniden beliren ve hiç de alışık olmadığımız "eril" enerjisiyle dikkat çekiyor.

Yakın arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği videolarla gündeme gelen Kerimcan, en çok da aniden beliren ve hiç de alışık olmadığımız "eril" enerjisiyle dikkat çekiyor.

Kısa bir süre önce YouTube kanalına annesini konuk eden Kerimcan, o bölümde "evlilik için söz veremem ama çocuk için verebilirim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Ne olduysa da takım elbiseleri çektiği yılbaşı programının üstüne annesiyle yayınladığı bölümden sonra oldu zaten!

Kısa bir süre önce YouTube kanalına annesini konuk eden Kerimcan, o bölümde "evlilik için söz veremem ama çocuk için verebilirim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Ne olduysa da takım elbiseleri çektiği yılbaşı programının üstüne annesiyle yayınladığı bölümden sonra oldu zaten!

"Eril enerji sana inanılmaz yakıştı" yorumlarını gören ve birden kendisine yükselenleri gören Kerimcan, eril enerji yaydığı pozlar ve videolar paylaşmaya başladı.

"Eril enerji sana inanılmaz yakıştı" yorumlarını gören ve birden kendisine yükselenleri gören Kerimcan, eril enerji yaydığı pozlar ve videolar paylaşmaya başladı.

Önce makara diye düşünüyorduk ki bu sefer de imaj değişikliğine gitti kendisi, sakalları iyice uzattı, saçlarını kestirdi ve kendi tarzından çok uzak bir modele soktu!

Önce makara diye düşünüyorduk ki bu sefer de imaj değişikliğine gitti kendisi, sakalları iyice uzattı, saçlarını kestirdi ve kendi tarzından çok uzak bir modele soktu!
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Son bombayı ise geçtiğimiz saatlerde patlatarak bu sefer herkesin durumu ciddiye almasına ve küçük bir şok geçirmesine sebep oldu! "Siz sormadan ben söyleyeyim" diyen Kerimcan Durmaz, dudak dolgusunu eritmek için randevu aldığını açıkladı...

Son bombayı ise geçtiğimiz saatlerde patlatarak bu sefer herkesin durumu ciddiye almasına ve küçük bir şok geçirmesine sebep oldu! "Siz sormadan ben söyleyeyim" diyen Kerimcan Durmaz, dudak dolgusunu eritmek için randevu aldığını açıkladı...

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Hazırsanız, sizi yorumlarla baş başa bırakıyoruz!

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