Başı Dertten ve Davadan Kurtulmayan Pucca'dan Radikal Karar: "Mental Sağlığım Artık Kaldırmıyor"
Başı Dertten ve Davadan Kurtulmayan Pucca'dan Radikal Karar: "Mental Sağlığım Artık Kaldırmıyor"
Son aylarda üst üste tatsızlıklar yaşayan ünlü fenomen ve yazar Pucca, 'ev kirası' meselesinden sonra açtığı ikinci hesabından rehabilitasyona yatacağını duyurdu.
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90'lı yılların sonunda yükselen bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncüsü, şimdilerin ünlü fenomen ve yazarı Pucca'yı tanıyanlarınız vardır.
2010'dan 2019'a kadar kendi hayatını tüm detaylarıyla gizli saklı, oldukça esprili ve akıcı bir dille bizle paylaşan Pucca'nın yedi kitaptan oluşan günlük seti bir dönem herkesin elindeydi hatırlarsanız.
O süreç boyunca Pucca'ya derinden bağlı bir kitle oluşurken, her ünlenen insan gibi Pucca'da tepki çekenler arasına girmişti. Yaşadığı tüm talihsizlikleri ve aşk hikayelerini anlatan Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlenince hem özel hayatına ilgiyi çoğaltmış hem de herkese "Pucca yaptıysa hepimiz için hala umut var" dedirtmişti.
2017'de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çiftin ilişkisi dengeli değildi, aksine toksik ilişki tanımı bile sayılabilirdi. Her ne kadar hepimiz anılarıyla eğlensek de aslında can çekişen bir aşk hikayesi olduğu çok belli oluyordu.
aşadıkları problemleri aşamayan çift, 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi. Dost kalmayı ve hatta bu konuyu alay malzemesine çevirmeyi de başarmıştı.
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Süreç boyunca akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti. Ve ondan sonra da davaların ardı arkası kesilmedi.
Ardından, geçtiğimiz günlerde her şeyin üstüne bir de tüm magazine yayılan "ev kirası" meselesi gelmişti. Pucca'nın 16 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu belirten ev sahibinin isyanını, Pucca'nın eski ev sahibi Tuğba Ünsal'ın serzenişi takip etmişti.
Ev kirası haberinin yayılmasıyla epey tepki toplayan Pucca, üstüne gelinmesinden rahatsız oldu, durumu kendince açıklamaya çalıştı fakat o açıklama hiçbir şeyi değiştirmedi.
Bunun üzerine ikinci bir hesap açan Pucca, yine eski günlükleri gibi paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Pucca, geçtiğimiz saatlerde yine o hesaptan uzunca bir açıklama paylaştı. Yaşadığı sıkıntıları dile döken Pucca, artık mental sağlığının tüm bunları kaldıramadığını ve ilk başta kabullenemese de doktorunun "yatış" kararının ardından, şimdi kendi isteğiyle rehabilitasyona yatacağını açıkladı.
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Bavulunu ve çantasını paylaşan Pucca, duygularını şöyle dile döktü;
Sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi tabii, kimi destek gösterdi kimi yersiz yorumlarda bulundu. Fakat böyle bir şeyin şakası da dalgası da olmaz. Diliyoruz ki önündeki süreç Pucca'ya çok iyi gelir ve hem oğlu hem de sevenlerine en sağlıklı haliyle kavuşur! ❤️
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