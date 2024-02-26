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Başı Dertten ve Davadan Kurtulmayan Pucca'dan Radikal Karar: "Mental Sağlığım Artık Kaldırmıyor"

Başı Dertten ve Davadan Kurtulmayan Pucca'dan Radikal Karar: "Mental Sağlığım Artık Kaldırmıyor"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.02.2024 - 14:27

Son aylarda üst üste tatsızlıklar yaşayan ünlü fenomen ve yazar Pucca, 'ev kirası' meselesinden sonra açtığı ikinci hesabından rehabilitasyona yatacağını duyurdu.

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90'lı yılların sonunda yükselen bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncüsü, şimdilerin ünlü fenomen ve yazarı Pucca'yı tanıyanlarınız vardır.

90'lı yılların sonunda yükselen bloggerlık kavramının ülkemizdeki öncüsü, şimdilerin ünlü fenomen ve yazarı Pucca'yı tanıyanlarınız vardır.

2010'dan 2019'a kadar kendi hayatını tüm detaylarıyla gizli saklı, oldukça esprili ve akıcı bir dille bizle paylaşan Pucca'nın yedi kitaptan oluşan günlük seti bir dönem herkesin elindeydi hatırlarsanız.

2010'dan 2019'a kadar kendi hayatını tüm detaylarıyla gizli saklı, oldukça esprili ve akıcı bir dille bizle paylaşan Pucca'nın yedi kitaptan oluşan günlük seti bir dönem herkesin elindeydi hatırlarsanız.

O süreç boyunca Pucca'ya derinden bağlı bir kitle oluşurken, her ünlenen insan gibi Pucca'da tepki çekenler arasına girmişti. Yaşadığı tüm talihsizlikleri ve aşk hikayelerini anlatan Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlenince hem özel hayatına ilgiyi çoğaltmış hem de herkese "Pucca yaptıysa hepimiz için hala umut var" dedirtmişti.

O süreç boyunca Pucca'ya derinden bağlı bir kitle oluşurken, her ünlenen insan gibi Pucca'da tepki çekenler arasına girmişti. Yaşadığı tüm talihsizlikleri ve aşk hikayelerini anlatan Pucca, 2015 yılında Serhat Osman Karagöz'le evlenince hem özel hayatına ilgiyi çoğaltmış hem de herkese "Pucca yaptıysa hepimiz için hala umut var" dedirtmişti.

2017'de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çiftin ilişkisi dengeli değildi, aksine toksik ilişki tanımı bile sayılabilirdi. Her ne kadar hepimiz anılarıyla eğlensek de aslında can çekişen bir aşk hikayesi olduğu çok belli oluyordu.

2017'de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çiftin ilişkisi dengeli değildi, aksine toksik ilişki tanımı bile sayılabilirdi. Her ne kadar hepimiz anılarıyla eğlensek de aslında can çekişen bir aşk hikayesi olduğu çok belli oluyordu.

aşadıkları problemleri aşamayan çift, 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi. Dost kalmayı ve hatta bu konuyu alay malzemesine çevirmeyi de başarmıştı.

aşadıkları problemleri aşamayan çift, 2018 yılında temelli ayrılmaya karar verdi. Dost kalmayı ve hatta bu konuyu alay malzemesine çevirmeyi de başarmıştı.
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Süreç boyunca akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti. Ve ondan sonra da davaların ardı arkası kesilmedi.

Süreç boyunca akıl almayacak sebeplerle açılan davalarla uğraşan, birden çok kez gözaltına alınan ve enteresan olaylardan kurtulan Pucca'ya birkaç sene önce erkeklere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verilmişti. Ve ondan sonra da davaların ardı arkası kesilmedi.

Sonra resmen felaketler silsilesi başladı. Önce oğlu Batı, korkunç bir kaza geçirdi, ardından eski eşi Serhat Osman Karagöz enteresan bir sebeple cezaevine girdi.

Ardından, geçtiğimiz günlerde her şeyin üstüne bir de tüm magazine yayılan "ev kirası" meselesi gelmişti. Pucca'nın 16 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu belirten ev sahibinin isyanını, Pucca'nın eski ev sahibi Tuğba Ünsal'ın serzenişi takip etmişti.

Ardından, geçtiğimiz günlerde her şeyin üstüne bir de tüm magazine yayılan "ev kirası" meselesi gelmişti. Pucca'nın 16 aydır kira ödemeden evinde oturduğunu belirten ev sahibinin isyanını, Pucca'nın eski ev sahibi Tuğba Ünsal'ın serzenişi takip etmişti.

Tüm detaylardan bu yazımızda 👇

Ve bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Ev kirası haberinin yayılmasıyla epey tepki toplayan Pucca, üstüne gelinmesinden rahatsız oldu, durumu kendince açıklamaya çalıştı fakat o açıklama hiçbir şeyi değiştirmedi.

Ev kirası haberinin yayılmasıyla epey tepki toplayan Pucca, üstüne gelinmesinden rahatsız oldu, durumu kendince açıklamaya çalıştı fakat o açıklama hiçbir şeyi değiştirmedi.

Bunun üzerine ikinci bir hesap açan Pucca, yine eski günlükleri gibi paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Bunun üzerine ikinci bir hesap açan Pucca, yine eski günlükleri gibi paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Önce asıl adının Selen Pınar Işık değil, Pınar Yıldırım olduğunu itiraf etmişti.

Pucca, geçtiğimiz saatlerde yine o hesaptan uzunca bir açıklama paylaştı. Yaşadığı sıkıntıları dile döken Pucca, artık mental sağlığının tüm bunları kaldıramadığını ve ilk başta kabullenemese de doktorunun "yatış" kararının ardından, şimdi kendi isteğiyle rehabilitasyona yatacağını açıkladı.

Pucca, geçtiğimiz saatlerde yine o hesaptan uzunca bir açıklama paylaştı. Yaşadığı sıkıntıları dile döken Pucca, artık mental sağlığının tüm bunları kaldıramadığını ve ilk başta kabullenemese de doktorunun "yatış" kararının ardından, şimdi kendi isteğiyle rehabilitasyona yatacağını açıkladı.
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Bavulunu ve çantasını paylaşan Pucca, duygularını şöyle dile döktü;

Bavulunu ve çantasını paylaşan Pucca, duygularını şöyle dile döktü;

Ben ölemedim bir türlü vurgun vurgun üstüne arka fonda masuscuktan bu çalıyormuş gibi düşün bunu yazıp yazmama konusunda hala kararsızım aslında. Herkes ama herkes ‘yazma!’ dediği için yazmam gerekli diye düşünüyorum… 

dehb, trikotillomani, yeme bozukluğu ve ilerlemiş bipolarla iç içe geçmiş bir çok şeyi mental sağlığım artık kaldıramadı. İlk başta kabullenmedim. Ne bipoları be ikizler burcuyum dedim. Manilerde de gayet iyiydim bence.. ama şu an iyi değilim, ilaçlar, terapiler bir noktadan sonra işe yaramadı. Her seferinde bir şey oldu. 

Tam ayağa kalkacak gibi oldum hoooop bir şey daha tam hah şimdi toparlanıyorum derken dağıldım paramparça oldum ve artık parçalarımı bulamıyorum. Doktorum artık maalesef bana yatış verdi.. ünlüler gibi rehab’e yatıyorum, Tek fark ben fakirim bir de ünlü bile değilim. 

Başta biraz direndim ama şu an kendi isteğim ve kabulümle gidiyorum… Burayı da rehab günlükleri gibi kullanmayı düşünüyorum.. Doğruyu söylemek gerekse çok korkuyor ve utanıyorum. Yanıma sadece tayt, tişört, sweat aldım zaten başka da bir şey olmuyor hayvan gibi şiştim. Laptopa izin veriyorlar yazı yazabileceğim çok zamanım olacak… 

Yapımda ve yayında emeği geçenlerin de Allah belasını versin; mis gibi ailem olacak, evim yemek kokacak, çocuğumu okuldan almak için okul önünde jeepimle bekleyeceğim bir de dünyanın hakimi olacağım gibi mülteci hayallerim vardı. 

Olana bak… Umarım bu yazdığımı bana kullanmazsınız. Neticede günlüklerim bunlar, yaşadıklarım zaten bu yüzden takip ediyordunuz hangi makyaj malzemesini kullanıyorum ya da lansmandayım diye değil, zaten onlar da bana göre değil… Bakalım kahramanımızın başına orada neler gelecek?

Sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi tabii, kimi destek gösterdi kimi yersiz yorumlarda bulundu. Fakat böyle bir şeyin şakası da dalgası da olmaz. Diliyoruz ki önündeki süreç Pucca'ya çok iyi gelir ve hem oğlu hem de sevenlerine en sağlıklı haliyle kavuşur! ❤️

Sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi tabii, kimi destek gösterdi kimi yersiz yorumlarda bulundu. Fakat böyle bir şeyin şakası da dalgası da olmaz. Diliyoruz ki önündeki süreç Pucca'ya çok iyi gelir ve hem oğlu hem de sevenlerine en sağlıklı haliyle kavuşur! ❤️

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