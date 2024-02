Başı Dertten ve Davadan Kurtulmayan Pucca'dan Radikal Karar: "Mental Sağlığım Artık Kaldırmıyor"

Ben ölemedim bir türlü vurgun vurgun üstüne arka fonda masuscuktan bu çalıyormuş gibi düşün bunu yazıp yazmama konusunda hala kararsızım aslında. Herkes ama herkes ‘yazma!’ dediği için yazmam gerekli diye düşünüyorum…

dehb, trikotillomani, yeme bozukluğu ve ilerlemiş bipolarla iç içe geçmiş bir çok şeyi mental sağlığım artık kaldıramadı. İlk başta kabullenmedim. Ne bipoları be ikizler burcuyum dedim. Manilerde de gayet iyiydim bence.. ama şu an iyi değilim, ilaçlar, terapiler bir noktadan sonra işe yaramadı. Her seferinde bir şey oldu.

Tam ayağa kalkacak gibi oldum hoooop bir şey daha tam hah şimdi toparlanıyorum derken dağıldım paramparça oldum ve artık parçalarımı bulamıyorum. Doktorum artık maalesef bana yatış verdi.. ünlüler gibi rehab’e yatıyorum, Tek fark ben fakirim bir de ünlü bile değilim.

Başta biraz direndim ama şu an kendi isteğim ve kabulümle gidiyorum… Burayı da rehab günlükleri gibi kullanmayı düşünüyorum.. Doğruyu söylemek gerekse çok korkuyor ve utanıyorum. Yanıma sadece tayt, tişört, sweat aldım zaten başka da bir şey olmuyor hayvan gibi şiştim. Laptopa izin veriyorlar yazı yazabileceğim çok zamanım olacak…

Yapımda ve yayında emeği geçenlerin de Allah belasını versin; mis gibi ailem olacak, evim yemek kokacak, çocuğumu okuldan almak için okul önünde jeepimle bekleyeceğim bir de dünyanın hakimi olacağım gibi mülteci hayallerim vardı.

Olana bak… Umarım bu yazdığımı bana kullanmazsınız. Neticede günlüklerim bunlar, yaşadıklarım zaten bu yüzden takip ediyordunuz hangi makyaj malzemesini kullanıyorum ya da lansmandayım diye değil, zaten onlar da bana göre değil… Bakalım kahramanımızın başına orada neler gelecek?