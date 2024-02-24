Biz Bunlara Alışık Değiliz: Arabada Şarkı Söyleyen Çağatay Ulusoy'un Mağaradan Çıkışı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Biz Bunlara Alışık Değiliz: Arabada Şarkı Söyleyen Çağatay Ulusoy'un Mağaradan Çıkışı Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Gündelik hayatından kesitler görmeye hiç alışık olmadığımız Çağatay Ulusoy'un arkadaşı Mustafa Mert Koç'un şarkısını söylerken çektiği video sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı!
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Çağatay Ulusoy, hayatımıza girdiği günden beri imajını birçok kez değişse de yakışıklılığından hiç ödün vermeyen, karizması, özel hayatı ve oyunculuğuyla sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
Uzun bir süredir Duygu Sarışın'la dinamiğini asla anlamlandıramadığımız ilişkisiyle anılan Çağatay Ulusoy, şimdilerde NOW TV'nin yeni dizisi Gaddar'da yer alıyor.
Türkiye'nin en beğenilen ve sevilen erkek oyuncularının başında geldiği için enteresan bir durum fakat bu temel bilgiler dışında da ekstra bir şey bilmiyoruz aslında Çağatay Ulusoy'la ilgili...
Yakışıklı oyuncu ne zaman kendisine dair yeni bir şey paylaşsa tüm gözleri üzerine toplamayı başarıyor çünkü şöyle bir sektöre bakıldığında, tüm ünlüler arasında en az paylaşım yapan ve özel hayatına dair hemen hemen hiçbir şey fikrimizin olmadığı tek kişi kendisi!
Nadir gözüktüğü arkadaşları var tabii. Mesela neyse ki kendisi gibi oyuncu ve aynı zamanda da şarkıcı olan arkadaşı Mustafa Mert Koç var...
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Bu vurgu neden diye soracak olursanız, o olmasa bizim doğal, kendi halindeki günlük Çağatay'ı görmemiz mümkün dahi olmayacak çünkü! Gelin, önce sürpriz paylaşıma, arkadaşının yeni şarkısı "Sessizim"i tanıtırken karizmadan yıkılan Çağatay Ulusoy'a bakalım!
Sonra da sadece setten fotoğraflarını görmeye alışık olduğumuz Çağatay Ulusoy'u arabada şarkı söylerken görünce haklı olarak ayılıp bayılanların tepkisine bakalım! 😂
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