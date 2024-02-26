Rizesporlu Sevgilisinden Ayrılmıştı: Jet Hızıyla Başka Aşka Koşan Esin Çepni'nin Yeni Yari Alanyaspor'dan!

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile olaylı boşanmasından sonra gündemimizden düşmeyen Esin Çepni, 'intikam' olarak değerlendirelen yeni bir aşka yelken açmıştı. Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşkı çok kısa ömürlü olan Esin Çepni bu sefer de gönlünü Alanyaspor'un yıldız futbolcusuna kaptırdı!