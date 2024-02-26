Rizesporlu Sevgilisinden Ayrılmıştı: Jet Hızıyla Başka Aşka Koşan Esin Çepni'nin Yeni Yari Alanyaspor'dan!
Rizesporlu Sevgilisinden Ayrılmıştı: Jet Hızıyla Başka Aşka Koşan Esin Çepni'nin Yeni Yari Alanyaspor'dan!
Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile olaylı boşanmasından sonra gündemimizden düşmeyen Esin Çepni, 'intikam' olarak değerlendirelen yeni bir aşka yelken açmıştı. Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşkı çok kısa ömürlü olan Esin Çepni bu sefer de gönlünü Alanyaspor'un yıldız futbolcusuna kaptırdı!
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Birçoğumuzun "Kafalar" adlı sosyal medya grubuyla tanıdığımız Bilal Hancı ile Esin Çepni 2021 yılının Temmuz ayında Trabzon'da evlenmişti.
Evlilikleriyle sosyal medyanın dikkat çeken çiftleri arasına ikili cephesinde sular hep hareketliydi diyebiliriz. Çünkü ilişkilerini bir ayrıl bir barış türünde yaşıyorlardı.
Evliliklerine ikinci şansı verdiklerini açıklayan Bilal ve Esin çifti geçtiğimiz aylarda ortalığı kasıp kavurdu. Esin Çepni, eski eşi Hancı'nın ihanet görüntülerini bizzat kendi sosyal medya hesabından ifşalamıştı.
Olaylı günlerden sonra yaptığı bi' garip paylaşımlarla takipçilerini tedirgin eden sosyal medya fenomeni ayrılığı çabuk atlattı.
Instagram hesabından yepyeni bir aşka yelken açtığını cümle aleme duyuran Esin Çepni, gönlünü Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'e kaptırmıştı.
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Yakışıklı sevgilisiyle sayısız romantik paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmemesi üzerine "eski eşine inat yapıyor" gibi eleştiriler yapıldı.
93 doğumlu Esin Çepni ve 2000 doğumlu sevdiceği ilişkisinin uzun ömürlü mü yoksa kısa ömürlü mü olacağı merak konusu olmuştu.
Sosyal medya hesabından Zafer'le olan fotoğraflarını bir arşive kaldıran bir yayınlayan Esin Çepni ayrılığı doğrulayan paylaşımlar yaptı. Şöyle ki, kendisi eski sevgilisinin formasını satışa çıkardı!
Hatta, bekar olduğunu duymayan kalmasın dercesine ayrılık paylaşımları yapmayı da ihmal etmedi.
Ünlü fenomen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "I am the delilah one because of You 🥳 (Senden dolayı delil oldum)" notuyla yaptığı yeni paylaşımla da kafa karıştırdı.
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"Acaba hayatında yeni biri mi var?" düşündüğümüz anlarda Çepni Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan bir paylaşım yaptı.
Esin Hanım hangi maçı izleyeme gitmiş peki? Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor karşılaşmasına.
Maçtan sonra yeni bir paylaşım yapan Esin Çepni yine yeniden hepimizi şaşkına çevirdi. "Splendid (Görkemli)" notuyla yeni aşkını duyurdu.
Çepni'nin romantik paylaşımındaki futbolcu ise son dönemlerin en dikkat çeken genç yıldızlarından Alanyaspor oyuncusu Yusuf Özdemir!
Esin Çepni'nin gönlünü Zafer Görgen'den sonra Yusuf Özdemir'e kaptırmasına gelen bazı yorumlar...
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Alanyaspor'daki performansıyla büyük kulüplerin de ilgisini üzerine çekmeyi başaran 2001 doğumlu Yusuf Özdemir ve Esin Çepni'nin aşkı siz ne düşünüyorsunuz?
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