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30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor: Ayşe Barım'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor: Ayşe Barım'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 12:07

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım ile ilgili iddianame kabul edildi.. Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

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Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ardından Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçunun yöneltildiği Ayşe Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

İlk duruşma 7 Temmuz’da.

İlk duruşma 7 Temmuz’da.

Hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım soruşturmasında kritik gelişme de böylece belli olmuş oldu. Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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