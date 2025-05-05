30 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor: Ayşe Barım'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ayşe Barım ile ilgili iddianame kabul edildi.. Ayşe Barım ilk kez 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak. Hazırlanan iddianamede Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.
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Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
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İlk duruşma 7 Temmuz’da.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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