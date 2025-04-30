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Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis Cezası İstenmişti: İddianamede Yer Alan Ünlü İsimler de Belli Oldu

Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis Cezası İstenmişti: İddianamede Yer Alan Ünlü İsimler de Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.04.2025 - 13:55

ID İletişim’in sahibi olan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında düzenlenen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıktı. İddianamede oyuncuların talimatla Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve Twitter paylaşımları yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Ekol TV

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Ünlü menajer Ayşe Barım 27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.

Ünlü menajer Ayşe Barım 27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ayşe Barım için ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçlaması ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede birçok ünlü ismin de adı geçti.

Ekol TV’de yer alan habere göre, Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede birçok ünlü ismin de adı geçti.

Savcılık, Ali Atay, Zafer Algöz, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Nejat İşler gibi ünlü oyuncuların Ayşe Barım’ın talimatı ile Gezi Parkı eylemlerine katıldığını, Ezgi Mola, Hande Erçel, Caner Cindoruk gibi isimlerin de yine talimatla orman yangıları sırasında “HelpTurkey” etiketi ile paylaşım yaptığını iddia etti.

İddianamede adı geçen ünlü isimlerle ilgili yeni bir soruşturma açılıp açılmayacağı ise henüz belli olmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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