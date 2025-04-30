Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis Cezası İstenmişti: İddianamede Yer Alan Ünlü İsimler de Belli Oldu
ID İletişim’in sahibi olan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında düzenlenen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıktı. İddianamede oyuncuların talimatla Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve Twitter paylaşımları yaptığı iddia edildi.
Kaynak: Ekol TV
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Ünlü menajer Ayşe Barım 27 Ocak’tan beri tutuklu olarak yargılanıyor.
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Ekol TV’de yer alan habere göre, Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede birçok ünlü ismin de adı geçti.
Ekol TV’de yer alan haber
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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