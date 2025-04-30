Ayşe Barım İçin 30 Yıl Hapis Cezası İstenmişti: İddianamede Yer Alan Ünlü İsimler de Belli Oldu

Savcılık, Ali Atay, Zafer Algöz, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Nejat İşler gibi ünlü oyuncuların Ayşe Barım’ın talimatı ile Gezi Parkı eylemlerine katıldığını, Ezgi Mola, Hande Erçel, Caner Cindoruk gibi isimlerin de yine talimatla orman yangıları sırasında “HelpTurkey” etiketi ile paylaşım yaptığını iddia etti.

İddianamede adı geçen ünlü isimlerle ilgili yeni bir soruşturma açılıp açılmayacağı ise henüz belli olmadı.