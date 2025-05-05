Hıdırellez Dilekleriyle İstediği Her Şeyi Elde Ettiğini Anlatan Kadın Nasıl Yaptığını Anlattı

Hıdırellez geldi çattı. Dilek dilemek için hazırlıklar başladı. Tabii herkesin kendine göre farklı farklı yöntemleri var. @selma.pelit.tuan adlı TikTok kullanıcısı da Hıdırellez dilekleriyle istediği arabayı aldığını, işini kurduğunu ve yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kendi yönteminin de detaylarını açıkladı. Eğer sizler de inananlardansanız gelin detaylara geçelim.
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Hıdırellez 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kutlanıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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