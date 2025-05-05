Bodrum’da Bir Şahıs, İşletmecinin Uyarılarına Rağmen Dükkanın Camına Tuvaletini Yaptı

Bodrum’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündeminde. Bir işletme sahibi dükkanının önüne gelip cama doğru tuvaletini yapan şahıs karşısında neye uğradığını şaşırdı. İşletmeci adamın yanına giderek öfkelense de, adam “Sus” şeklinde yanıtlarıyla akıl tutulması yaşattı. O anlar anbean dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Gelin detaylara geçelim.
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Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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