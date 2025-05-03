Sonumuz Böyle mi Olacak? Her Şeyi ChatGPT’ye Sormanın İnsanı Aptallaştırdığına Dair Parodi

Hayatımızı kolaylaştırdığı büyük bir gerçek. Her konuda kısa sürede yanıtlar alabilmemiz ChatGPT kullanımı artıyor. Ancak basit şeylerde bile ChatGPT’ye yönelmek bir tembellik de doğuruyor mu tartışılır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!