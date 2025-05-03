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Sonumuz Böyle mi Olacak? Her Şeyi ChatGPT’ye Sormanın İnsanı Aptallaştırdığına Dair Parodi

Sonumuz Böyle mi Olacak? Her Şeyi ChatGPT’ye Sormanın İnsanı Aptallaştırdığına Dair Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 17:22

İçerik Devam Ediyor

@herkeskosesinikapmis adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın ChatGPT paylaşımıyla bizi adeta geleceğe ışınladı. Son zamanlarda ChatGPT neredeyse hayatımızın merkezine oturdu. Yemek tarifinden akademik araştırmalara kadar ChatGPT’ye sorar olduk. İçerik üreticimiz de her şeyi böyle yapay zekaya sora sora sonumuzun ne duruma geleceğini göstermişti. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Sizler de ChatGPT’ye bağımlı olanlardan mısınız?

Sizler de ChatGPT’ye bağımlı olanlardan mısınız?

Hayatımızı kolaylaştırdığı büyük bir gerçek. Her konuda kısa sürede yanıtlar alabilmemiz ChatGPT kullanımı artıyor. Ancak basit şeylerde bile ChatGPT’ye yönelmek bir tembellik de doğuruyor mu tartışılır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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