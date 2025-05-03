Sonumuz Böyle mi Olacak? Her Şeyi ChatGPT’ye Sormanın İnsanı Aptallaştırdığına Dair Parodi

@herkeskosesinikapmis adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın ChatGPT paylaşımıyla bizi adeta geleceğe ışınladı. Son zamanlarda ChatGPT neredeyse hayatımızın merkezine oturdu. Yemek tarifinden akademik araştırmalara kadar ChatGPT’ye sorar olduk. İçerik üreticimiz de her şeyi böyle yapay zekaya sora sora sonumuzun ne duruma geleceğini göstermişti. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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