Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

@zenvia.dxb adlı gayrimenkul üzerinden paylaşımlar yapan Instagram sayfası, Türkiye ile Dubai’yi fiyat açısından kıyasladığı paylaşımlarıyla da etkileşimlerin odağı oluyor. Sayfa şimdi de Türkiye ile Dubai’yi araba fiyatları üzerinden kıyasladı. Görece lüks araçlara yer vermişlerdi. Fiyat farkı ise adeta uçurumdu. Gelin o anlara geçelim!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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