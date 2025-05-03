Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

@zenvia.dxb adlı gayrimenkul üzerinden paylaşımlar yapan Instagram sayfası, Türkiye ile Dubai’yi fiyat açısından kıyasladığı paylaşımlarıyla da etkileşimlerin odağı oluyor. Sayfa şimdi de Türkiye ile Dubai’yi araba fiyatları üzerinden kıyasladı. Görece lüks araçlara yer vermişlerdi. Fiyat farkı ise adeta uçurumdu. Gelin o anlara geçelim!