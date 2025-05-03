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Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

Bir Gayrimenkul Sayfası Türkiye ile Dubai’yi Araba Fiyatlarıyla Kıyasladı: Fark Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.05.2025 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

@zenvia.dxb adlı gayrimenkul üzerinden paylaşımlar yapan Instagram sayfası, Türkiye ile Dubai’yi fiyat açısından kıyasladığı paylaşımlarıyla da etkileşimlerin odağı oluyor. Sayfa şimdi de Türkiye ile Dubai’yi araba fiyatları üzerinden kıyasladı. Görece lüks araçlara yer vermişlerdi. Fiyat farkı ise adeta uçurumdu. Gelin o anlara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Video karşısında izleyiciler düşüncelerini yorumlarda dile getirdi.

Video karşısında izleyiciler düşüncelerini yorumlarda dile getirdi.

Türkiye’de günden güne artmakta olan fiyatlar artık özellikle sıfır araç sahibi olmayı hayal haline getirdi. 2. el araç almakta bile güçlük yaşanabiliyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalm!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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