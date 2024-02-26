Üç Kızdan Sonra Erkeği Bulunca Şaşıran Tayyargiller, Bebeklerinin İsmini Kurayla Seçti!

Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomenlerinden olan Tayyargiller üç kızdan sonra erkek bebeği bulunca bir şaşırmış, takipçilerini cinsiyet açıklayana kadar aylarca süründürmüştü. Minik bebeklerini büyük bir sosyal medya etkileşim aracı olarak kullanan Tayyargiller, bu sefer de bebeklerinin ismini kurayla seçti!