Üç Kızdan Sonra Erkeği Bulunca Şaşıran Tayyargiller, Bebeklerinin İsmini Kurayla Seçti!
Üç Kızdan Sonra Erkeği Bulunca Şaşıran Tayyargiller, Bebeklerinin İsmini Kurayla Seçti!
Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomenlerinden olan Tayyargiller üç kızdan sonra erkek bebeği bulunca bir şaşırmış, takipçilerini cinsiyet açıklayana kadar aylarca süründürmüştü. Minik bebeklerini büyük bir sosyal medya etkileşim aracı olarak kullanan Tayyargiller, bu sefer de bebeklerinin ismini kurayla seçti!
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Dilan Polat davasından sonra, Polat ailesini taklit ettiği gerekçesiyle arada sırada gündem olan, kendince de bir kitleye hitap eden Özlem ve Tayyar Öz çifti dikkat çekmişti hatıırlarsanız.
Öz çiftine ilk işaret eden Polatların davasını da en ince detaylarına kadar takip eden avukat Feyza Altun olmuştu. Altun'un "Tayyargiller" ismini taktığı aile, kara para aklama zincirine dahil olma ihtimaliyle daha sık gündeme gelmeye başladı.
Ve hatta onların da mal varlıklarına el konuldu ve Polat soruşturmasına dahil edildiler. Hal böyle olunca, henüz bir suçu ispatlananmayan çift, sosyal medya paylaşımlarının yönünü değiştirmeye karar verdi.
Normalde aynı Dilan Polat gibi lüks yaşantısını insanların gözüne sokan Özlem Öz,sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturmalar başlayınca 'En fakir biziz' yarışına girdi. Ve aileyi çok daha mütevazı karelerle görmeye başladık.
Fakat o "fakirlik" şovu da kısa sürdü. Şimdilerde dördüncü bebeğini bekleyen ve üç kızdan sonra ilk defa oğlanı bulan Özlem Öz'ün lüks paylaşımları yeniden devreye girmiş durumda.
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Cinsiyet partisinden sonra dört gözle bekledikleri oğulları için hummalı bir alışveriş haline giren Özlem Öz, geleceğini bozmadan takipçilerini günlerce bekletip prim kastıktan sonra geçtiğimiz günlerde yeni bebek odasını paylaşmıştı.
Tuhaflıkta son nokta olan Tayyargiller, oğullarının ismini kurayla seçtikleri videoyu yayınladı! Emir, Alparslan, Ramazan ve Ege isimlerinin bulunduğu sepetten Ege ismi çıktı!
Fakat Tayyar bey yine de Ramazan veya Emir isimlerinde ısrarcı olduğunu belirterek yeni bir anket açtı videonun altına... Ege bebek sağlıkla gelsin o apayrı bir mevzu fakat doğana kadar daha çok sosyal medya konusu olacağı da kesin!
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