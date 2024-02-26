Göbek Göründü: Dört Gözle Minik Kızını Bekleyen Burcu Biricik'in Dünya Tatlısı Halleri Kalplerinizi Eritecek!
Göbek Göründü: Dört Gözle Minik Kızını Bekleyen Burcu Biricik'in Dünya Tatlısı Halleri Kalplerinizi Eritecek!
Karnı burnunda oyuncu Burcu Biricik'ten ilk pozlar geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran, onlarca başarılı yapımın ardından Camdaki Kız'daki performansıyla hayran bırakan güzel oyuncu Burcu Biricik'i tanımayanınız yoktur!
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Burcu Biricik'in 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Emre Yetkin'le yaşadığı samimi ve deli dolu aşk, en imrenilen ünlü çiftler arasında gösterilmelerine sebep oluyor.
Beraber atıldıkları maceralardan tutun eğlenceli ve aşk dolu pozlarına 10 yıllık evlilikleriyle göz dolduran çift şimdilerde ise bebek bekliyor biliyorsunuz!
Geçtiğimiz günlerde çıkan hamilelik dedikodulardan sonra tüm samimiyetiyle kameralara konuşan Burcu Biricik, "bir süredir bekliyoruz kızımızı" diyerek hamile olduğunu doğrulamış, cinsiyeti de açıklayıvermişti.
Ardından heyecanını "kız çocuk çok başka derler ama bakacağız, göreceğiz" diyerek ifade eden Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'in de çok heyecanlı olduğunu vurgulamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz dakikalarda Burcu Biricik'ten tabiri caizse bir hamilelik serisi geldi!
Karnı burnunda pozlarını paylaşan Burcu Biricik dünya tatlısı halleri "kızı çok şanslı" dedirtti.
Biz de heyecanla bekliyoruz valla bu çiftin minik kuşunu görmeyi! Sağlıkla gelsin! ❤️🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda