Biricik Arkadaşını Yalnız Bırakmadı: Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Danslarıyla Kıbrıs'ı Ayağa Kaldırdı
Biricik Arkadaşını Yalnız Bırakmadı: Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Danslarıyla Kıbrıs'ı Ayağa Kaldırdı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@kutanbey4/vid...
Son zamanlarda hem vloglarıyla hem de paylaşımlarıyla herkesi kahkaha krizine sokan, dostlukları ve enerjileriyle bizi kendilerine hayran bırakan meşhur ikili Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, geçtiğimiz gün Kerimcan'ın konseri için Kıbrıs'talardı. Bir eğlence kulübündeki muhteşem dansları, görenleri imrendirdi. Detaylar👇
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Türkiye'nin neşe kaynağı, hem eğlenceli, hem başarılı, hem de enerjik. Diğer bilinen isimleriyle Erilcan ve Kerim Han şu sıralar o kadar çok gündemde ki...
Biliyoruz ki başarılı sanatçı ve makyaj ustası Kerimcan Durmaz şu sıralar özellikle Youtube'da inanılmaz aktif.
Genelde 'vlog' (video günlüğü) denilen, günlük hayatında ne yaptığını paylaşan ve izleyicileri özel hayatına katan türden videolar paylaşıyor Kerimcan. Genellikle arkadaşlarıyla eğlenceli anlarını paylaşıyor da denebilir.
Hatta birkaç hafta önce paylaştığı 'çiğköfte' videosu epey bir konuşuldu. Neden mi? Çünkü bu eğlenceli anların ve Kerimcan-Zeynep-Samet üçlüsünün hoş sohbeti dışında: Kerimcan'ın eril ve kabadayı taklitleri hayranları tarafından çok beğenildi.
Hatta Samet'in, Kerimcan'ın bu eril haline aşık olmaktan korkması üstüne tuzu biberi oldu.🤣
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Zaten bu videodan sonra kayış iyice koptu. Kerimcan artık tamı tamına bir Erilcan oldu.📿
Asıl olaya gelirsek, Instagram hikayesinde belirttiğine göre, Kerimcan yaklaşık iki gün önce, Kıbrıs konserine üşüttüğü ve vücudu kırgın olduğu için ve hayranlarının bu hasta haliyle ondan yeterli verim alamayacağını düşündüğü için konserini iptal etmek istedi.
Ardından dansçılarına bunun haberini verdi. Fakat evine gidip, güzelce dinlenip, bir kas gevşetici serum aldıktan sonra Kerimcan daha iyi hissettiğini söyledi ama yine de konser için yetersiz olacağını hissediyordu. Fakat üstüne konser vereceği kulüpten üzgün olduklarını belli eden bir haber alınca Kerimcan hooop diye fikrini tekrardan değiştirip, konsere gitmeye karar verdi.
Fakat dansçıları çoktan plan yaptığı için Kerimcan çok ikilemde kaldı veee imdadına biricik arkadaşı Samet yetişti. Çok yorgun olmasına rağmen Erilcan'ı yalnız bırakmadı ve beraber Kıbrıs'a konsere gittiler. Ardından ortaya böyle eğlenceli ve tatlı danslar çıktı👇
Erilcan ve Sam'a bakınnn❤️
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Bir de bu kadrajdan izleyelim ikiliyi... Samet'in utanmasına bakın hemennn 😂
Şu gelen yorumlar peki...
Bu dostluğu shiplememek olmazdı zaten abla.
Erilcan>>>Kerimcan
Offf hem de ne... Öyle koreografiler öyle bir show yapıyor ki gitmek şart biliyorsun.
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O bir prensesss🌸✨
♾️🥲
💅💅💅
Valla Samet her ne kadar 'aşık olmaktan korkuyorum' dese de onların dostluğu sonsuz.❤️🥲
Susss biliyorsunnn diyeee.
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Cidden ya Kerimcan'ın her giydiği kıyafet olay.
Terapi gibi ikili...
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