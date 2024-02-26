Biricik Arkadaşını Yalnız Bırakmadı: Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Danslarıyla Kıbrıs'ı Ayağa Kaldırdı

Son zamanlarda hem vloglarıyla hem de paylaşımlarıyla herkesi kahkaha krizine sokan, dostlukları ve enerjileriyle bizi kendilerine hayran bırakan meşhur ikili Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, geçtiğimiz gün Kerimcan'ın konseri için Kıbrıs'talardı. Bir eğlence kulübündeki muhteşem dansları, görenleri imrendirdi. Detaylar👇