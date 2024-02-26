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Afra Saraçoğlu'nun Daha Yeni Taşındığı Boğazdaki Evine Hırsız Girdi

Afra Saraçoğlu'nun Daha Yeni Taşındığı Boğazdaki Evine Hırsız Girdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 14:46

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, setten evine döndüğünde büyük bir şokla karşı karşıya geldi. Henüz bu yaz taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız giren Afra Saraçoğlu'nun birçok değerli eşyasının çalındığı ifade edilmiş. TV100'den Barış Ağil'in haberine göre Saraçoğlu yaşadığı olay karşısında sinir krizi geçirmiş.

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem yapımcıların, hem de sosyal medyanın gözde isimlerinden biri.

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem yapımcıların, hem de sosyal medyanın gözde isimlerinden biri.

Marka anlaşmaları, dizi anlaşmaları, sosyal medya paylaşımları derken sık sık karşımıza çıkıyor ünlü oyuncu. Aynı zamanda giydiği kombinlerin fiyatlarıyla da adı ağzımızdan düşmüyor.

Şimdiye kadar rol aldığı tüm yapımlarla kendini bir adım daha öteye taşıyan Saraçoğlu'nun kaşesi de epey bir yükselmişti.

Şimdiye kadar rol aldığı tüm yapımlarla kendini bir adım daha öteye taşıyan Saraçoğlu'nun kaşesi de epey bir yükselmişti.

Markalar son dönemde Saraçoğlu'nun peşinde bildiğiniz gibi. Gündemin en çok takip edilen ve sevilen isimlerinden Afra Saraçoğlu'nun reklam kaşesinin son olarak 18 milyon TL olduğunu öğrenmiştik.

Bir diğer yandan Yalı Çapkını da hız kesmeden devam ediyor. Diziden de bölüm başı 500 bin TL almaya başladığı iddiaları gündemde dolanıyordu bilmiyorsanız.

Bir diğer yandan Yalı Çapkını da hız kesmeden devam ediyor. Diziden de bölüm başı 500 bin TL almaya başladığı iddiaları gündemde dolanıyordu bilmiyorsanız.

Yalı Çapkını'nda senaryo hiç beklemediğimiz yerlere doğru evrilerek bizi şaşırtmaya devam etse de, Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda set ve evi arasındaki mesafe çok uzak diye taşınma kararı almış ve kirasıyla bizi şaşkına çevirmişti.

Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda set ve evi arasındaki mesafe çok uzak diye taşınma kararı almış ve kirasıyla bizi şaşkına çevirmişti.

Bağdat Caddesi'ndeki evinden Arnavutköy'e taşınan Afra Saraçoğlu'nun en az 50 bin TL kira ödediğini konuşmuştuk. Fazlası var, eksiği yok diye gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Öğrendiğimiz kadarıyla Afra Saraçoğlu'nun henüz birkaç aydır yaşadığı evine hırsız girmiş.

Öğrendiğimiz kadarıyla Afra Saraçoğlu'nun henüz birkaç aydır yaşadığı evine hırsız girmiş.

TV100'den Barış Ağil'in haberine göre Saraçoğlu hırsız krizi yaşadı. Evine hırsız girdiğini öğrenen Afra Saraçoğlu'nun sinir krizi geçirdiği ifade edildi.

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Olay sırasında sette olan genç oyuncunun pek çok ziynet eşyasının çalındığı ifade edildi.

Olay sırasında sette olan genç oyuncunun pek çok ziynet eşyasının çalındığı ifade edildi.

Geçmiş olsun diliyoruz!

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