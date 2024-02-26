Afra Saraçoğlu'nun Daha Yeni Taşındığı Boğazdaki Evine Hırsız Girdi
Afra Saraçoğlu'nun Daha Yeni Taşındığı Boğazdaki Evine Hırsız Girdi
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, setten evine döndüğünde büyük bir şokla karşı karşıya geldi. Henüz bu yaz taşındığı Arnavutköy'deki evine hırsız giren Afra Saraçoğlu'nun birçok değerli eşyasının çalındığı ifade edilmiş. TV100'den Barış Ağil'in haberine göre Saraçoğlu yaşadığı olay karşısında sinir krizi geçirmiş.
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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu hem yapımcıların, hem de sosyal medyanın gözde isimlerinden biri.
Şimdiye kadar rol aldığı tüm yapımlarla kendini bir adım daha öteye taşıyan Saraçoğlu'nun kaşesi de epey bir yükselmişti.
Bir diğer yandan Yalı Çapkını da hız kesmeden devam ediyor. Diziden de bölüm başı 500 bin TL almaya başladığı iddiaları gündemde dolanıyordu bilmiyorsanız.
Bilmeyenleriniz için ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda set ve evi arasındaki mesafe çok uzak diye taşınma kararı almış ve kirasıyla bizi şaşkına çevirmişti.
Öğrendiğimiz kadarıyla Afra Saraçoğlu'nun henüz birkaç aydır yaşadığı evine hırsız girmiş.
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Olay sırasında sette olan genç oyuncunun pek çok ziynet eşyasının çalındığı ifade edildi.
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