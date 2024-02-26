Hazar Ergüçlü'ye Birbirinden Güzel Şeyler Söyleyen Tamer Ölmez Medcezir Fanlarının Burnunun Direğini Sızlattı
Hazar Ergüçlü'ye Birbirinden Güzel Şeyler Söyleyen Tamer Ölmez Medcezir Fanlarının Burnunun Direğini Sızlattı
Hayatla Barış filmi geçtiğimiz hafta vizyona giren Taner Ölmez, verdiği röportajlardan birinde Hazar Ergüçlü'den bahsetti. Daha önce üç kez aynı projede rol alan ve iki kez partner olan ikili özlenirken, Taner Ölmez'in sözleri özellikle Medcezir fanlarının burnunun direğini sızlattı.
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Rol aldığı yapımlarla herkesi ekran başına toplayan, özellikle Mucize Doktor dizisi ile büyük kitlelere ulaşan Taner Ölmez'i tanıyorsunuzdur.
Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Taner Ölmez'in başrolünde olduğu "Hayatla Barış" filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve büyük ses getirdi bildiğiniz gibi.
Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalının konuğu olan Taner Ölmez, hem film süresinde yaşadıkları konusunda hem de genel olarak kendisine sorulanlara içten bir şekilde cevaplarını sıraladı.
Ardından şimdiye kadarki en iyi anlaştığı partnerin Hazar Ergüçlü olduğunu söyleyerek gözlerimizde bir damla yaş birikmesini sağladı.
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Taner Ölmez de Hazar Ergüçlü'nün kendisi için başka bir yeri olduğunu açık açık dile getiriyor zaten.
"Hazar Ergüçlü ile iki işte partner oldum. Onun yeri bende biraz farklı… Medcezir’de ikimiz de fazlasıyla toyduk… Daha sonra yine birlikte çalıştık. Aynı mahalledeydik, çok fazla görüştük.. Onun yeri ayrı."
Ardından şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki dans sahneleriyle gündem olan Hazar Ergüçlü'nün performansını nasıl bulduğu sorulunca "Şahane buluyorum. Çok yetenekli, ayağına taş değmesin" diyerek arkadaşına destek dolu yorumlar yapıyor.
Ardından güzelliğini ve yeteneğini övmeye devam edip "Benzeriz biraz kara kızla..." diyerek bu sözleriyle hepimizi duygulandırıyor.
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