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Hazar Ergüçlü'ye Birbirinden Güzel Şeyler Söyleyen Tamer Ölmez Medcezir Fanlarının Burnunun Direğini Sızlattı

Hazar Ergüçlü'ye Birbirinden Güzel Şeyler Söyleyen Tamer Ölmez Medcezir Fanlarının Burnunun Direğini Sızlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 12:55

Hayatla Barış filmi geçtiğimiz hafta vizyona giren Taner Ölmez, verdiği röportajlardan birinde Hazar Ergüçlü'den bahsetti. Daha önce üç kez aynı projede rol alan ve iki kez partner olan ikili özlenirken, Taner Ölmez'in sözleri özellikle Medcezir fanlarının burnunun direğini sızlattı.

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Rol aldığı yapımlarla herkesi ekran başına toplayan, özellikle Mucize Doktor dizisi ile büyük kitlelere ulaşan Taner Ölmez'i tanıyorsunuzdur.

Rol aldığı yapımlarla herkesi ekran başına toplayan, özellikle Mucize Doktor dizisi ile büyük kitlelere ulaşan Taner Ölmez'i tanıyorsunuzdur.

2009 yılında adım attığı televizyon sektöründe birbirinden farklı rollere hayat veren Ölmez'in yıldızının parladığı yapım aslında Medcezir olmuştu. Mert Asım Serez rolüyle herkesi etkisi altına almıştı. Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yüz Yüze, Mucize Doktor dizileri ile de herkese adından söz ettirmeye devam etti.

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında dünyaevine giren Taner Ölmez, geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Şimdilerde ise çiftten yeniden anne-baba olacakları haberini aldık. Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyoruz elbette. Sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarına 'maşallah' demeden geçmiyoruz.

Taner Ölmez'in başrolünde olduğu "Hayatla Barış" filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve büyük ses getirdi bildiğiniz gibi.

Taner Ölmez'in başrolünde olduğu "Hayatla Barış" filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi ve büyük ses getirdi bildiğiniz gibi.

Ampute Milli Takımı'nın yıldız ismi Barış Telli'nin hayatını canlandıran Taner Ölmez, kendisini davet edenleri kırmayıp verdiği röportajlarla gündemimize gelmeye devam ediyor. Film sürecinde yaşadıklarını anlatan Ölmez'in söyledikleri epey ilgi çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalının konuğu olan Taner Ölmez, hem film süresinde yaşadıkları konusunda hem de genel olarak kendisine sorulanlara içten bir şekilde cevaplarını sıraladı.

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalının konuğu olan Taner Ölmez, hem film süresinde yaşadıkları konusunda hem de genel olarak kendisine sorulanlara içten bir şekilde cevaplarını sıraladı.

Hazırlık aşamasının kendisi için oldukça zor olduğunu, vücudunun bu düzene alışana kadar çok zorluk çektiğini, ellerinde nasırlar çıktığını anlatan Taner Ölmez, 'hiç bilmediğim kaslarım çalıştı' itirafında bulundu.

Ardından şimdiye kadarki en iyi anlaştığı partnerin Hazar Ergüçlü olduğunu söyleyerek gözlerimizde bir damla yaş birikmesini sağladı.

Ardından şimdiye kadarki en iyi anlaştığı partnerin Hazar Ergüçlü olduğunu söyleyerek gözlerimizde bir damla yaş birikmesini sağladı.

Kendi döneminin efsane dizisi, bir daha bir araya gelmeyecek kadar büyük bir kadroya sahip olan Medcezir'de partner olan, henüz çok genç olmalarına rağmen Eylül ve Mert karakteriyle seyirciye kendilerini benimseten çiftin uyumu hala çok beğeniliyor elbette.

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Taner Ölmez de Hazar Ergüçlü'nün kendisi için başka bir yeri olduğunu açık açık dile getiriyor zaten.

Taner Ölmez de Hazar Ergüçlü'nün kendisi için başka bir yeri olduğunu açık açık dile getiriyor zaten.

Medcezir, Hakan Muhafız ve Dudullu Postası'nda birlikte rol alan Taner Ölmez ve Hazar Ergüçlü, iki yapımda uzun süreli partner olmuşlardı. Bunların yanı sıra aynı mahallede oturduklarını ve çok fazla görüştüklerini söyleyen Taner Ölmez, 'Onun yeri ayrı' dedi.

"Hazar Ergüçlü ile iki işte partner oldum. Onun yeri bende biraz farklı… Medcezir’de ikimiz de fazlasıyla toyduk… Daha sonra yine birlikte çalıştık. Aynı mahalledeydik, çok fazla görüştük.. Onun yeri ayrı."

"Hazar Ergüçlü ile iki işte partner oldum. Onun yeri bende biraz farklı… Medcezir’de ikimiz de fazlasıyla toyduk… Daha sonra yine birlikte çalıştık. Aynı mahalledeydik, çok fazla görüştük.. Onun yeri ayrı."

Ardından şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki dans sahneleriyle gündem olan Hazar Ergüçlü'nün performansını nasıl bulduğu sorulunca "Şahane buluyorum. Çok yetenekli, ayağına taş değmesin" diyerek arkadaşına destek dolu yorumlar yapıyor.

Ardından şimdilerde İnci Taneleri dizisindeki dans sahneleriyle gündem olan Hazar Ergüçlü'nün performansını nasıl bulduğu sorulunca "Şahane buluyorum. Çok yetenekli, ayağına taş değmesin" diyerek arkadaşına destek dolu yorumlar yapıyor.

'İnci Taneleri’ni izliyorum... Şahane buluyorum… Hazar şahane dans ediyor… Çok yetenekli bir kız… Ayağına taş değmesin. İnşallah böyle devam etsin, devamlı edecek zaten…'

Ardından güzelliğini ve yeteneğini övmeye devam edip "Benzeriz biraz kara kızla..." diyerek bu sözleriyle hepimizi duygulandırıyor.

Ardından güzelliğini ve yeteneğini övmeye devam edip "Benzeriz biraz kara kızla..." diyerek bu sözleriyle hepimizi duygulandırıyor.

'O güzellikte, o yetenekte, o saflıkta… O temizlikte… Çok candır… Benzeriz biraz kara kızla…'

Buradan izleyebilirsiniz:

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