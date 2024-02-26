Ezhel'in Pislikten Görünmeyen Tırnak Dipleri İçinizi Kaldıracak
Ezhel'in Pislikten Görünmeyen Tırnak Dipleri İçinizi Kaldıracak
Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri de rapçi Ezhel biliyorsunuz ki. Son dönemde Alizade ile ilişki dedikodularından yılmasıyla isyanlarda olan Ezhel, yaptığı son hikaye paylaşımlarında tırnaklarıyla dikkat çekti. Tüm tırnaklarındaki nizami siyahlığın kir olduğunu düşünenlerin midesi kalktı...
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Bir dönemlere magazinsel haberleriyle damgasını vuran isimler arasına Ezhel de girmişti hatırlarsanız.
Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden rapçi Ezhel, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirmeye devam ediyor.
Bir diğer yandan gündemde yakın arkadaşı Alizade ile aşk iddialarına yönelik haberler çıkıyor ve Ezhel'i oldukça rahatsız ediyor.
Son olarak yapay zekaya evlenselerdi nasıl görüneceklerini çizdiren bir kullanıcının paylaşımının altına isyan eden Ezhel, bu durumdan bıktığını göstermişti.
Tam gündemleri duruldu derken, bıyıklarını kesen ve şekillendiren Ezhel'in yaptığı hikaye paylaşımında tırnaklarının dipleri takipçilerinin gözünden kalmadı.
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Gelin önce videoyu izleyelim.
Tırnaklarının bu pisliği hakkında oldukça fazla teori vardı.
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