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Ezhel'in Pislikten Görünmeyen Tırnak Dipleri İçinizi Kaldıracak

Ezhel'in Pislikten Görünmeyen Tırnak Dipleri İçinizi Kaldıracak

Ezhel
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 11:27

Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri de rapçi Ezhel biliyorsunuz ki. Son dönemde Alizade ile ilişki dedikodularından yılmasıyla isyanlarda olan Ezhel, yaptığı son hikaye paylaşımlarında tırnaklarıyla dikkat çekti. Tüm tırnaklarındaki nizami siyahlığın kir olduğunu düşünenlerin midesi kalktı...

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Bir dönemlere magazinsel haberleriyle damgasını vuran isimler arasına Ezhel de girmişti hatırlarsanız.

Bir dönemlere magazinsel haberleriyle damgasını vuran isimler arasına Ezhel de girmişti hatırlarsanız.

Şarkılarıyla herkesin dilinde gezen, hatta şarkısında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla gözaltına dahi alınan Ezhel, o dönemlerde varını yoğunu bırakıp Berlin'e yerleşmişti.

Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden rapçi Ezhel, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirmeye devam ediyor.

Şimdilerde turne için ülke ülke gezmeye devam eden rapçi Ezhel, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirmeye devam ediyor.

Margiela, Nerdesin, İmkansızım, Felaket, Kazıdık Tırnaklarla ve daha sayamadığımız hit olup sosyal medyayı kasıp kavuran pek çok parçası hala dinlenmeye devam ediyor.

Bir diğer yandan gündemde yakın arkadaşı Alizade ile aşk iddialarına yönelik haberler çıkıyor ve Ezhel'i oldukça rahatsız ediyor.

Bir diğer yandan gündemde yakın arkadaşı Alizade ile aşk iddialarına yönelik haberler çıkıyor ve Ezhel'i oldukça rahatsız ediyor.

Başlangıçta kendi aralarında yaptıkları bir şaka olan 'enişteniz' muhabbeti, Ezhel'in annesi Ulya Turgut'u rahatsız etmiş ve bu ilişkiye onay vermediğini her fırsatta paylaşmaktan çekinmemişti.

Son olarak yapay zekaya evlenselerdi nasıl görüneceklerini çizdiren bir kullanıcının paylaşımının altına isyan eden Ezhel, bu durumdan bıktığını göstermişti.

Son olarak yapay zekaya evlenselerdi nasıl görüneceklerini çizdiren bir kullanıcının paylaşımının altına isyan eden Ezhel, bu durumdan bıktığını göstermişti.

Alizade 'Biz boşandık bu arada' yorumunu yaparken, Ezhel daha fazla dayanamamış 'yeter a*k artık ya' diyerek patlamıştı.

Tam gündemleri duruldu derken, bıyıklarını kesen ve şekillendiren Ezhel'in yaptığı hikaye paylaşımında tırnaklarının dipleri takipçilerinin gözünden kalmadı.

Tam gündemleri duruldu derken, bıyıklarını kesen ve şekillendiren Ezhel'in yaptığı hikaye paylaşımında tırnaklarının dipleri takipçilerinin gözünden kalmadı.

Tüm tırnak diplerinin siyah gözükmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Gelin önce videoyu izleyelim.

Tırnaklarının bu pisliği hakkında oldukça fazla teori vardı.

Tırnaklarının bu pisliği hakkında oldukça fazla teori vardı.
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Ama genel olarak pis olduğunu söyleyenler ve siyah french olduğunu söyleyenler olarak ikiye ayrıldılar.

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