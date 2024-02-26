Ezhel'in Pislikten Görünmeyen Tırnak Dipleri İçinizi Kaldıracak

Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri de rapçi Ezhel biliyorsunuz ki. Son dönemde Alizade ile ilişki dedikodularından yılmasıyla isyanlarda olan Ezhel, yaptığı son hikaye paylaşımlarında tırnaklarıyla dikkat çekti. Tüm tırnaklarındaki nizami siyahlığın kir olduğunu düşünenlerin midesi kalktı...