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Bedelli Askerliğe Gitmeye Hazırlanan Berkcan Güven'in Araştırmaları Sonunda Öğrendiği Bazı Yanlış Bilgiler

Bedelli Askerliğe Gitmeye Hazırlanan Berkcan Güven'in Araştırmaları Sonunda Öğrendiği Bazı Yanlış Bilgiler

Berkcan Güven
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 10:36

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Sosyal medyanın  bir dönemine hükmeden isimlerden biri de Berkcan Güven elbette. Vine ile başladığı serüveninde tüm mecralarda boy gösteren Berkcan, son dönemde kariyerini müzik üzerinden devam ettiriyor. 27 yaşındaki eski Youtuber, bu yıl bedelli askerliğe gidecekmiş. Bedelli askerlik hakkında öğrendiği bazı yanlış bilgiler görenlere kahkaha attırdı...

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Sosyal medyaya ilk adımını Vine ile atan ve oldukça büyük bir kitle kazanan Berkcan Güven, ardından Instagram ve YouTube ile ününü ikiye katlamıştı hatırlarsanız.

Sosyal medyaya ilk adımını Vine ile atan ve oldukça büyük bir kitle kazanan Berkcan Güven, ardından Instagram ve YouTube ile ününü ikiye katlamıştı hatırlarsanız.

YouTube'un YouTube olduğu eski günlerde en çok izlenen, en çok dikkat çeken ve takipçi kitlesi en büyük olan isimlerden biriydi Berkcan Güven.

Yıllar boyunca sürdürmüş olduğu YouTube kariyerinin yanı sıra, öylesine yaptığı şarkılar hit olunca gerçek parçalar üzerinde çalışmaya devam eden Berkcan Güven, son dönemlerde müzik kariyeri ile ön plana çıkıyor.

Yıllar boyunca sürdürmüş olduğu YouTube kariyerinin yanı sıra, öylesine yaptığı şarkılar hit olunca gerçek parçalar üzerinde çalışmaya devam eden Berkcan Güven, son dönemlerde müzik kariyeri ile ön plana çıkıyor.

Neresi?, Yeniden, Gecelerin Derdi, Kalbin Bana Kaldı ve daha sayamadığımız pek çok şarkısı müzik listelerini resmen salladı.

Tabii bu sırada kendisini YouTube'da görmeyi oldukça özleyen kitlesi, sosyal medyada eski videolarını paylaşmaya devam etti.

Tabii bu sırada kendisini YouTube'da görmeyi oldukça özleyen kitlesi, sosyal medyada eski videolarını paylaşmaya devam etti.

Özellikle Efe Uygaç ile birlikte çektikleri linç videoları oldukça özlenmiş olacak ki yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Berkcan Güven de bu paylaşımları görmüş ve kayıtsız kalmamıştı.

Berkcan Güven de bu paylaşımları görmüş ve kayıtsız kalmamıştı.

Verdiği tepki herkesi heyecanlandırmış ve 'Acaba yeniden mi?' diye düşündürtmüştü.

Biz yeniden seriye video gelecek diye beklerken Efe Uygaç'ın bir Twitch yayınına sesiyle katılan Berkcan Güven'in askere gideceğini öğrendik!

Biz yeniden seriye video gelecek diye beklerken Efe Uygaç'ın bir Twitch yayınına sesiyle katılan Berkcan Güven'in askere gideceğini öğrendik!

Tabii bedelli askerlik yapacağını da söylemeden geçmiyor BEGE. Ancak yaptığı araştırmalardan çıkardığı sonuçların biraz yanlış olduğunu fark ediyoruz anlattıkça. 😂

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Bütün bedelli askerlik videolarını izlediğini söyleyen Berkcan Güven, "Otobüsle mi gideceksin?" diye soran Efe Uygaç'a "Kanka otobüs ne ya, otobüsle askerliğe mi gideceğim?" diyerek gülüyor.

Bütün bedelli askerlik videolarını izlediğini söyleyen Berkcan Güven, "Otobüsle mi gideceksin?" diye soran Efe Uygaç'a "Kanka otobüs ne ya, otobüsle askerliğe mi gideceğim?" diyerek gülüyor.

Ardından Orkun Işıtmak'la gitme ihtimali olduğunu söylüyor. Efe Uygaç ise YouTube videolarına gönderme yaparak 'Hangisi gerçek asker?' esprisini yapıyor.

Sabah içtimasının parti gibi, brunch gibi bir şey olduğunu söylüyor Berkcan. 😂

Sabah içtimasının parti gibi, brunch gibi bir şey olduğunu söylüyor Berkcan. 😂

'İlk üç gün böyle geçiyor. Pazartesi başlıyor işte, sabah içtiması var. İçtima herhalde parti gibi bir şey, brunch gibi bir şey. Beden eğitimi dersleri biraz. Öğlen yemeği var. Brunch evet. Dinner, water, chicken işte. Dinner işte. 7'de free time oluyormuş, akşam 7. 9'da da uyuyorsun.'

Barış Manço Dağlar Dağlar'ı askerde yazmış bilgisi geliyor ardından... 😂

Barış Manço Dağlar Dağlar'ı askerde yazmış bilgisi geliyor ardından... 😂

'İkinci hafta silah eğitimi. G63 mermisi... 26 gün askerlik yapacağım ne çarşı izni? Barış Manço 'Dağlar Dağlar'ı askerde yazmış. Dağlar dağlar, kurban olam yol ver geçem... Adam gitmek istiyor, askerden çıkmak istiyor.'

Askerlikten önce böyleyse bakalım geldiğinde neler anlatacak Berkcan Güven. 😂

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