Bedelli Askerliğe Gitmeye Hazırlanan Berkcan Güven'in Araştırmaları Sonunda Öğrendiği Bazı Yanlış Bilgiler

Sosyal medyanın bir dönemine hükmeden isimlerden biri de Berkcan Güven elbette. Vine ile başladığı serüveninde tüm mecralarda boy gösteren Berkcan, son dönemde kariyerini müzik üzerinden devam ettiriyor. 27 yaşındaki eski Youtuber, bu yıl bedelli askerliğe gidecekmiş. Bedelli askerlik hakkında öğrendiği bazı yanlış bilgiler görenlere kahkaha attırdı...
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Sosyal medyaya ilk adımını Vine ile atan ve oldukça büyük bir kitle kazanan Berkcan Güven, ardından Instagram ve YouTube ile ününü ikiye katlamıştı hatırlarsanız.
Yıllar boyunca sürdürmüş olduğu YouTube kariyerinin yanı sıra, öylesine yaptığı şarkılar hit olunca gerçek parçalar üzerinde çalışmaya devam eden Berkcan Güven, son dönemlerde müzik kariyeri ile ön plana çıkıyor.
Tabii bu sırada kendisini YouTube'da görmeyi oldukça özleyen kitlesi, sosyal medyada eski videolarını paylaşmaya devam etti.
Berkcan Güven de bu paylaşımları görmüş ve kayıtsız kalmamıştı.
Biz yeniden seriye video gelecek diye beklerken Efe Uygaç'ın bir Twitch yayınına sesiyle katılan Berkcan Güven'in askere gideceğini öğrendik!
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Bütün bedelli askerlik videolarını izlediğini söyleyen Berkcan Güven, "Otobüsle mi gideceksin?" diye soran Efe Uygaç'a "Kanka otobüs ne ya, otobüsle askerliğe mi gideceğim?" diyerek gülüyor.
Sabah içtimasının parti gibi, brunch gibi bir şey olduğunu söylüyor Berkcan. 😂
Barış Manço Dağlar Dağlar'ı askerde yazmış bilgisi geliyor ardından... 😂
Askerlikten önce böyleyse bakalım geldiğinde neler anlatacak Berkcan Güven. 😂
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Bir trapçinin maks iq seviyesi.