Bedelli Askerliğe Gitmeye Hazırlanan Berkcan Güven'in Araştırmaları Sonunda Öğrendiği Bazı Yanlış Bilgiler

'İlk üç gün böyle geçiyor. Pazartesi başlıyor işte, sabah içtiması var. İçtima herhalde parti gibi bir şey, brunch gibi bir şey. Beden eğitimi dersleri biraz. Öğlen yemeği var. Brunch evet. Dinner, water, chicken işte. Dinner işte. 7'de free time oluyormuş, akşam 7. 9'da da uyuyorsun.'