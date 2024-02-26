Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil'e Evlilik Konusunda Büyük Rest Çekerek Son Noktayı Koydu
Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil'e Evlilik Konusunda Büyük Rest Çekerek Son Noktayı Koydu
Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'in ilişkilerine dair düşüncelerini biliyoruz. Bu durumdan rahatsız olduğunu açık yüreklilikle dile getiriyor. Bunun yanı sıra Mehmet Ali Erbil de kızının bu sözlerinin aksine hareket ederek evlilik yolunda ilerlemeye devam ediyor. Yeniden gündeme gelen konu ile birlikte Yasmin Erbil, babasına büyük bir rest çekti!
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Son dönemde de babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını dile getirmiş ve "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum." demişti.
Fakat ikili arasında anlaşma sağlanamayan konulardan bir tanesi de Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilileri olmuştu.
Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık ilişkilerinde yeniden evlilik yoluna girdiklerini açıklayan Mehmet Ali Erbil bir de yeniden baba olmak istiyorum demişti. Yasmin Erbil ise bu açıklamaların ardından "Onu hiç kaldıramayız, Ali Sadi "Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım" dedi." diyerek karşı olduklarını söylemişti.
Kızının bu açıklamalarının ardından Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la romantik aşk pozlarını paylaşmaya devam etti.
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Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Yasmin Erbil, yeniden babasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Ardından evlilik konusunda büyük bir rest çekerek "Ben diyeceğimi dedim." dedi ve son noktayı koydu.
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