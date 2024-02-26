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Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil'e Evlilik Konusunda Büyük Rest Çekerek Son Noktayı Koydu

Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil'e Evlilik Konusunda Büyük Rest Çekerek Son Noktayı Koydu

Mehmet Ali Erbil
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.02.2024 - 09:36

Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil'in ilişkilerine dair düşüncelerini biliyoruz. Bu durumdan rahatsız olduğunu açık yüreklilikle dile getiriyor. Bunun yanı sıra Mehmet Ali Erbil de kızının bu sözlerinin aksine hareket ederek evlilik yolunda ilerlemeye devam ediyor. Yeniden gündeme gelen konu ile birlikte Yasmin Erbil, babasına büyük bir rest çekti!

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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Son dönemde de babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri bildiğiniz gibi. Son dönemde de babası hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, 340 bin takipçiye sahip. Şimdilerde Survivor'da olan sevgilisi Yiğit Poyraz'ı desteklediği paylaşımlarıyla da bir hayli dikkat çekiyor genç isim.

Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını dile getirmiş ve "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum." demişti.

Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını dile getirmiş ve "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum." demişti.

Bu konuda babasından yana yaralı olduğunu söyleyen Yasmin Erbil'in sözleri Mehmet Erbil'i bir hayli üzmüş ve ağlamasına sebep olmuştu. Ardından Yasmin Erbil de söylediklerine pişman olduğunu dile getirmişti.

Fakat ikili arasında anlaşma sağlanamayan konulardan bir tanesi de Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilileri olmuştu.

Fakat ikili arasında anlaşma sağlanamayan konulardan bir tanesi de Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilileri olmuştu.

Yasmin Erbil babasının genç sevgilileri olmasından rahatsızlık duyduğunu, özellikle kendisinden yaşça küçük isimleri yanında gördüğünde kendini kötü hissettiğini dile getirmişti.

Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık ilişkilerinde yeniden evlilik yoluna girdiklerini açıklayan Mehmet Ali Erbil bir de yeniden baba olmak istiyorum demişti. Yasmin Erbil ise bu açıklamaların ardından "Onu hiç kaldıramayız, Ali Sadi "Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım" dedi." diyerek karşı olduklarını söylemişti.

Gülseren Ceylan'la bir dargın bir barışık ilişkilerinde yeniden evlilik yoluna girdiklerini açıklayan Mehmet Ali Erbil bir de yeniden baba olmak istiyorum demişti. Yasmin Erbil ise bu açıklamaların ardından "Onu hiç kaldıramayız, Ali Sadi "Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım" dedi." diyerek karşı olduklarını söylemişti.

'Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Onu hiç kaldıramayız. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.'

Tabii Gülseren Ceylan'la hiç tanışmadığını da bu sözlerine eklemişti.

Kızının bu açıklamalarının ardından Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la romantik aşk pozlarını paylaşmaya devam etti.

Kızının bu açıklamalarının ardından Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'la romantik aşk pozlarını paylaşmaya devam etti.

Mali'nin bu hareketleri kızına nispet olarak yorumlandı.

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Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Yasmin Erbil, yeniden babasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Yasmin Erbil, yeniden babasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Son olarak yaptığı açıklamanın ardından Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmiş ve barışmışlardı. Erbil, babası hakkında yaptığı açıklamalar hakkında 'Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba' cevabını verdi.

Ardından evlilik konusunda büyük bir rest çekerek "Ben diyeceğimi dedim." dedi ve son noktayı koydu.

Ardından evlilik konusunda büyük bir rest çekerek "Ben diyeceğimi dedim." dedi ve son noktayı koydu.

'Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, fazla bir şey diyemiyorum. Evlenmesini istemiyorum. Ben diyeceğimi dedim.'

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