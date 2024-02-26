Yasmin Erbil Babası Mehmet Ali Erbil'e Evlilik Konusunda Büyük Rest Çekerek Son Noktayı Koydu

'Ona hiç girmeyeyim. Telefonda çok kızdım. Öyle bir şey yok. Onu hiç kaldıramayız. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi.'

Tabii Gülseren Ceylan'la hiç tanışmadığını da bu sözlerine eklemişti.