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Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş Çiftinin Nişan Kareleri 'Maşallah' Dedirtti!

Evlilik Yolunda İlk Adımı Atan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş Çiftinin Nişan Kareleri 'Maşallah' Dedirtti!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 13:21

Uzun süredir birliktelik yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile modacı Zeynep Mayruk evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandılar. Ünlü çiftin nişan görüntüleri çok beğenildi.

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

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Ülkemizin en başarılı oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş ile ünlü modacı Zeynep Mayruk bir süredir aşk yaşıyorlar.

Ülkemizin en başarılı oyuncularından biri olan Tolga Sarıtaş ile ünlü modacı Zeynep Mayruk bir süredir aşk yaşıyorlar.

Birlikteliklerini gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen çift, en beğenilen çiftler arasında yer alıyor.

Birlikteliklerini gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen çift, en beğenilen çiftler arasında yer alıyor.

3 yıldır beraber olan sevilen çift, her ne kadar başlarda görüntü vermekten bir süre uzak dursalar da sonunda birlikte romantik fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmışlardı.

3 yıldır beraber olan sevilen çift, her ne kadar başlarda görüntü vermekten bir süre uzak dursalar da sonunda birlikte romantik fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmışlardı.

Bir dönem haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, geçtiğimiz aylarda sevenlerine evlenecekleri haberini müjdelemişlerdi.

Bir dönem haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, geçtiğimiz aylarda sevenlerine evlenecekleri haberini müjdelemişlerdi.

İddialara göre, Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti düğünlerini yaz aylarında Çeşme’de yapacakmış.👇

Ünlü çiftimiz evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Ünlü çiftimiz evlilik yolunda ilk adımı atarak dün akşam ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.
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Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.

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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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