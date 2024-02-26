Léon Filminde Mathilda'yı Oynayan Ünlü Oyuncu Çocukken Cinselleştirilmekle Nasıl Başa Çıktığını İtiraf Etti
Léon Filminde Mathilda'yı Oynayan Ünlü Oyuncu Çocukken Cinselleştirilmekle Nasıl Başa Çıktığını İtiraf Etti
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/701631/...
Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Natalie Portman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çocuk oyuncu olmanın zorluklarından bahsetti. Portman'ın genç bir oyuncu olarak cinselleştirilmekle nasıl başa çıktığını gelin hep birlikte görelim.
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Natalie Portman deyince aklınıza hangi filmler geliyor? Kiminin aklına Yıldız Savaşları, V for Vendetta, Boleyn Kızı; kiminin aklına ise Siyah Kuğu ya da son filmlerinden biri olan Bir Skandalın Peşinde...
Ama onu sinema dünyasında bir yıldız olacağının habercisi olan film 1994 yılında gösterime giren ve 12 yaşındaki Mathilda rolünü canlandırdığı Sevginin Gücü (Léon: The Professional) filmiydi.
Peki Kuzuların Sessizliği filminde Clarice Starling rolüyle hafızalarımıza kazanan Jodie Foster'ın ilk filmi neydi?
Şu an 61 yaşında olan oyuncu, Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı Taxi Driver filminde 14 yaşındaki bir hayat kadınını canlandırarak sinema dünyasına adım atmış, ilk Oscar adaylığını kazanmıştı.
Çocuk yaşta iki zor rolün üstesinden gelmek ne kadar zordur bir düşünsenize! Bütün gözler sizin üstünüzde ve medya sizin hakkınızda hikayeler uyduruyor.
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Independent'te yer alan bir habere göre Natalie Portman, katıldığı bir podcast programında çocuk yıldız olmanın ve genç bir kadın oyuncu olarak cinselleştirilmenin zorluklarını anlattı.
"Kadın Yürüyüşü'nde genç bir aktris olarak cinselleştirilmekle ilgili bir konuşma yapmıştım" diye sözlerine başlayan Portman, Jodie Foster'ın da kendisine ulaştığını ve bu konu hakkında dertleştiklerini, aralarında bağ kurduklarını anlattı.
Şimdilerle 42 yaşında olan Portman yaptığı açıklamada,
"90'lı yıllarda medya beni 'lolita' figürü olarak lanse etmişti"
Siz genç yaşta ünlü olan kadınların medyada cinselleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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Konudan bağımsız. Leon filminde Gary Oldman abimizin olağanüstü performansına oscar vermeyen jurilerin hepsinin tek tek amk.
Gary Oldman ın o filmdeki sadece o deli deli bakışları bile oscarlık 🥰 Ayrıca Ennio Moricone ye 88 yaşında oscar verenlerden ne beklersin🤷♀️