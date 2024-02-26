Léon Filminde Mathilda'yı Oynayan Ünlü Oyuncu Çocukken Cinselleştirilmekle Nasıl Başa Çıktığını İtiraf Etti

Portman, 'Bu resmen benim kendi cinselliğimi elimden almıştı. Ben de güvende olmanın yolunu şöyle buldum: Etrafa 'Ben muhafazakarım, ciddiyim, bana saygı duymalısınız, ben akıllıyım ve bana o gözle bakmayın' mesajı verdim. O zamanlar bana saygı duyarlarsa beni cinsel bir obje haline getiremeyeceklerini düşünüyordum' sözlerini ekledi.