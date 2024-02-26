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Léon Filminde Mathilda'yı Oynayan Ünlü Oyuncu Çocukken Cinselleştirilmekle Nasıl Başa Çıktığını İtiraf Etti

Léon Filminde Mathilda'yı Oynayan Ünlü Oyuncu Çocukken Cinselleştirilmekle Nasıl Başa Çıktığını İtiraf Etti

Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 12:17

Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Natalie Portman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir podcast yayınında çocuk oyuncu olmanın zorluklarından bahsetti. Portman'ın genç bir oyuncu olarak cinselleştirilmekle nasıl başa çıktığını gelin hep birlikte görelim.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/701631/...
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Independent'te yer alan bir habere göre Natalie Portman, katıldığı bir podcast programında çocuk yıldız olmanın ve genç bir kadın oyuncu olarak cinselleştirilmenin zorluklarını anlattı.

Independent'te yer alan bir habere göre Natalie Portman, katıldığı bir podcast programında çocuk yıldız olmanın ve genç bir kadın oyuncu olarak cinselleştirilmenin zorluklarını anlattı.

"Kadın Yürüyüşü'nde genç bir aktris olarak cinselleştirilmekle ilgili bir konuşma yapmıştım" diye sözlerine başlayan Portman, Jodie Foster'ın da kendisine ulaştığını ve bu konu hakkında dertleştiklerini, aralarında bağ kurduklarını anlattı.

"Kadın Yürüyüşü'nde genç bir aktris olarak cinselleştirilmekle ilgili bir konuşma yapmıştım" diye sözlerine başlayan Portman, Jodie Foster'ın da kendisine ulaştığını ve bu konu hakkında dertleştiklerini, aralarında bağ kurduklarını anlattı.

Şimdilerle 42 yaşında olan Portman yaptığı açıklamada,

Şimdilerle 42 yaşında olan Portman yaptığı açıklamada,

'Jodie gibi ben de küçük yaşlarda yıldız oldum. Genç bir oyuncu olduğum zamanlarda istenmeyen durumlardan kendimi ciddi tavırlarımla korudum. Ne zaman bir erkek bana kur yapmaya çalıştığında yaklaşmaması için soğuk tavırlar sergiledim. Açıkçası onlara davetiye çıkarmak istemedim. Zamanla potansiyel avcıları tespit etmekte daha başarılı olmaya başladım. Mesela ne zaman bir erkek kadınlar hakkında atıp tutmaya başlarsa bunu bir uyarı olarak gördüm ve oradan hemen uzaklaştım' dedi.

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"90'lı yıllarda medya beni 'lolita' figürü olarak lanse etmişti"

Portman, 'Bu resmen benim kendi cinselliğimi elimden almıştı. Ben de güvende olmanın yolunu şöyle buldum: Etrafa 'Ben muhafazakarım, ciddiyim, bana saygı duymalısınız, ben akıllıyım ve bana o gözle bakmayın' mesajı verdim. O zamanlar bana saygı duyarlarsa beni cinsel bir obje haline getiremeyeceklerini düşünüyordum' sözlerini ekledi.

Siz genç yaşta ünlü olan kadınların medyada cinselleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!

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ozzymandias

Konudan bağımsız. Leon filminde Gary Oldman abimizin olağanüstü performansına oscar vermeyen jurilerin hepsinin tek tek amk.

Vengo

Gary Oldman ın o filmdeki sadece o deli deli bakışları bile oscarlık 🥰 Ayrıca Ennio Moricone ye 88 yaşında oscar verenlerden ne beklersin🤷‍♀️