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Kalkın A Dostlar Düğünümüz Var: Rüya Gibi Aşk Yaşayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evleniyor!

Kalkın A Dostlar Düğünümüz Var: Rüya Gibi Aşk Yaşayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evleniyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.02.2024 - 12:33

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden. Uzun yıllardır birlikte olan çiftin cephesinden müjdeli haber geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yakışıklı oyuncumuz, modacı sevgilisine evlenme teklifi etmiş!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Son olarak "Baba" ve "Yolun Açık Olsun" adlı yapımlarla karşımıza çıkan Tolga Sarıtaş ülkemizin en başarılı oyuncularından biri.

Son olarak "Baba" ve "Yolun Açık Olsun" adlı yapımlarla karşımıza çıkan Tolga Sarıtaş ülkemizin en başarılı oyuncularından biri.

Söz dizisinde canlandırdığı "Yavuz Karasu" karakteriyle de gönüllere taht kuran karizmatik oyuncu yükselen kariyerinin yanısıra özel hayatıyla gündemde.

Söz dizisinde canlandırdığı "Yavuz Karasu" karakteriyle de gönüllere taht kuran karizmatik oyuncu yükselen kariyerinin yanısıra özel hayatıyla gündemde.

Aşk hayatını gözlerden ırak yaşamayı tercih eden ünlülerimizden olan Sarıtaş, gönlünü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk 'a kaptırdığı ilk bu kareyle duyurmuştu.

Aşk hayatını gözlerden ırak yaşamayı tercih eden ünlülerimizden olan Sarıtaş, gönlünü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk 'a kaptırdığı ilk bu kareyle duyurmuştu.

Mayruk da bu adımdan sonra tepkisiz kalmamış ve başını sevdiceğinin omzuna yasladığı bu fotoğrafla aşkını ilan etmişti.

Mayruk da bu adımdan sonra tepkisiz kalmamış ve başını sevdiceğinin omzuna yasladığı bu fotoğrafla aşkını ilan etmişti.

İlk zamanlarda aşklarını gizlemek isteyen ünlü çift ilk olarak Levent'te bulunan bir mekanda görüntülenmişti. Kameralardan kaçmak için epey çaba harcasalar da yeterli olmamıştı.

İlk zamanlarda aşklarını gizlemek isteyen ünlü çift ilk olarak Levent'te bulunan bir mekanda görüntülenmişti. Kameralardan kaçmak için epey çaba harcasalar da yeterli olmamıştı.
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Bir süre ilişkilerini duyurmaktan çekinmeyen Tolga ve Zeynep ikilisi beraber görüntü vermekten de çekinmeyeye başladı. Hatta kendilerini Çeşme'de aşk tazelerken de görmüştük.

Bir süre ilişkilerini duyurmaktan çekinmeyen Tolga ve Zeynep ikilisi beraber görüntü vermekten de çekinmeyeye başladı. Hatta kendilerini Çeşme'de aşk tazelerken de görmüştük.

Zeynep Maruk ile 3 yıldır birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi olmadan hiçbir şey alamadığını söyleyince de gündem olmuştu.

Zeynep Maruk ile 3 yıldır birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi olmadan hiçbir şey alamadığını söyleyince de gündem olmuştu.

'Modayı takip ediyorum ama daha çok Zeynep'e bırakıyorum. O konuda ben çok rahatım emin ellerdeyim. Alışverişe Zeynep'le gidiyoruz. Onsuz hiçbir şey alamıyorum.'

Bir dönem haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çiftimiz geçtiğimiz aylarda sevenlerine güzel haber vermişti.

Bir dönem haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çiftimiz geçtiğimiz aylarda sevenlerine güzel haber vermişti.

Sarıtaş bir röportajında 'Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız' demişti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, artık magazinden çekinmeyen ama aşklarını da ulu orta yaşamayan çiftin cephesinde müjdeli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, artık magazinden çekinmeyen ama aşklarını da ulu orta yaşamayan çiftin cephesinde müjdeli bir gelişme yaşandı.

Sevilen oyuncu Sarıtaş, yıllardır birliktelik yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi etmiş. Üstadağ, Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk'a çok şık bir tektaş hediye ettiğini de yazdı.

Sevilen oyuncu Sarıtaş, yıllardır birliktelik yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi etmiş. Üstadağ, Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk'a çok şık bir tektaş hediye ettiğini de yazdı.
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Ne zaman ve nerede evlecekleri de merak konusu oldu elbette. İddialara göre, ünlü çift düğünlerini yaz aylarında Çeşme’de yapacakmış.

Ne zaman ve nerede evlecekleri de merak konusu oldu elbette. İddialara göre, ünlü çift düğünlerini yaz aylarında Çeşme’de yapacakmış.

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