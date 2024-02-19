Kalkın A Dostlar Düğünümüz Var: Rüya Gibi Aşk Yaşayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evleniyor!
Kalkın A Dostlar Düğünümüz Var: Rüya Gibi Aşk Yaşayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk Evleniyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih edenlerden. Uzun yıllardır birlikte olan çiftin cephesinden müjdeli haber geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; yakışıklı oyuncumuz, modacı sevgilisine evlenme teklifi etmiş!
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Son olarak "Baba" ve "Yolun Açık Olsun" adlı yapımlarla karşımıza çıkan Tolga Sarıtaş ülkemizin en başarılı oyuncularından biri.
Söz dizisinde canlandırdığı "Yavuz Karasu" karakteriyle de gönüllere taht kuran karizmatik oyuncu yükselen kariyerinin yanısıra özel hayatıyla gündemde.
Aşk hayatını gözlerden ırak yaşamayı tercih eden ünlülerimizden olan Sarıtaş, gönlünü moda tasarımcısı Zeynep Mayruk 'a kaptırdığı ilk bu kareyle duyurmuştu.
Mayruk da bu adımdan sonra tepkisiz kalmamış ve başını sevdiceğinin omzuna yasladığı bu fotoğrafla aşkını ilan etmişti.
İlk zamanlarda aşklarını gizlemek isteyen ünlü çift ilk olarak Levent'te bulunan bir mekanda görüntülenmişti. Kameralardan kaçmak için epey çaba harcasalar da yeterli olmamıştı.
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Bir süre ilişkilerini duyurmaktan çekinmeyen Tolga ve Zeynep ikilisi beraber görüntü vermekten de çekinmeyeye başladı. Hatta kendilerini Çeşme'de aşk tazelerken de görmüştük.
Zeynep Maruk ile 3 yıldır birliktelik yaşayan Tolga Sarıtaş modacı sevgilisi olmadan hiçbir şey alamadığını söyleyince de gündem olmuştu.
Bir dönem haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan çiftimiz geçtiğimiz aylarda sevenlerine güzel haber vermişti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, artık magazinden çekinmeyen ama aşklarını da ulu orta yaşamayan çiftin cephesinde müjdeli bir gelişme yaşandı.
Sevilen oyuncu Sarıtaş, yıllardır birliktelik yaşadığı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi etmiş. Üstadağ, Tolga Sarıtaş'ın modacı Zeynep Mayruk'a çok şık bir tektaş hediye ettiğini de yazdı.
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Ne zaman ve nerede evlecekleri de merak konusu oldu elbette. İddialara göre, ünlü çift düğünlerini yaz aylarında Çeşme’de yapacakmış.
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